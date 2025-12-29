Slušaj vest

Okolina Vrbasa pretvorila se u poprište stravičnih zločina kakvi se ne pamte godinama. Za manje od 72 sata, dogodila su se dva brutalna ubistva, a prizori sa mesta zločina, prema rečima izvora, bili su toliko jezivi da su i iskusni policajci ostali zatečeni.

Izboli ga na fudbalskom terenu

Prvi horor odigrao se u četvrtak popodne, 25. decembra, u Savinom Selu, tik uz dvorište Osnovne škole "Branko Radičević". Goran Lazor (46), otac koji je došao da zaštiti svoje dete, svirepo je izboden i ostavljen da iskrvari na ulici.

Kako Kurir saznaje, Goran je došao na sportski teren kako bi se suočio sa dvojicom mladića koji su, navodno, danima maltretirali njegovog sina. Umesto razgovora, usledio je krvavi obračun.

Goran Lazor Foto: Društvene Mreže

- Najpre su se gurali i tukli, a onda je jedan od mladića izvukao nož i krenuo da ga ubada bez milosti. Goran je pao, a oni su pobegli, ostavivši ga da umre. Krv je bila svuda - navodi izvor iz istrage.

Komšije koje su čule zapomaganje istrčale su napolje, ali je bilo kasno. Goranovo telo pronađeno je u lokvi krvi, nekoliko metara od školskog terena. Policija se odmah razletela po selu, pa su napadačima lisice na ruke stavljene iste večeri:

- Jedan od njih je uhapšen u kući, a drugi u selu. U blizini mesta zločina pronađen je i nož kojim je nesrećni čovek ubijen - kaže izvor i dodaje da je naknadno uhapšen i maloletnik.

Uprkos hapšenju L. N. (20) i L. M. (18) iz Novog Sada, uznemirenje među meštanima se nije stišalo. Naprotiv - usledio je još gori zločin.

Svirepo ubistvo

Dok se Savino Selo još opraštalo od ubijenog Gorana, u nedelju oko podneva, na zabačenom salašu u okolini Vrbasa otkriven je prizor koji ledi krv u žilama. Aleksandar Stanković (55) iz Odžaka pronađen je vezan za stub, izmučen i unakažen do neprepoznatljivosti.

Prema nezvaničnim informacijama, Aleksandar je satima mučen. Osumnjičeni M. D. (43), zvani Bokser, i Z. K. (28) najpre su ga namamili da ih poveze, a zatim su ga odveli na salaš, pravo u smrt.

Aleksandar Stanković Foto: Privatna arhiva

- Gumom iz automobila vezali su ga za stub, a ruke pertlama koje su skinuli s patika Aleksandra Stankovića. Brutalno su ga tukli, mučili i ostavili ga da se uguši, jer je bio svezan i oko vrata - pisao je Kurir ranije.

Stravičan detalj koji svedoči o agoniji kroz koju je prošao jeste to da je Aleksandar grčevito borio za život, a smrt je nastupila u najgorim mukama.

Nakon ubistva, monstrumi su mu skinuli zlatni lanac i sat, ukrali automobil i pobegli, kao da su izvršili običnu krađu, a ne zločin koji je potresao celu Srbiju.

Za oba zločina osumnjičenima se na teret stavlja teško ubistvo, a ukoliko im se krivica dokaže, preti im doživotna robija.

Meštani u šoku

Meštani Vrbasa i okolnih sela danas žive u strahu, pitajući se kako je moguće da se ovakav krvavi niz zločina dogodi za samo nekoliko dana.