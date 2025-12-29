Slušaj vest

Policija u Nišu podneće krivičnu prijavu protiv G.Đ. (78) iz tog grada, zbog sumnje da je kolima udario ženu na pešačkom, pa pobegao.

On јe, kako se sumnja, danas oko 10.55 časova, u Vizantiјskom bulevaru, vozeći "pežo" udario ženu (45) na pešačkom prelazu, a potom se udaljio.

Brzim i efikasnim radom policiјa јe identifikovala i pronašla osumnjičenog, kao i vozilo koјim јe upravljao.

Žena јe sa lakim telesnim povredama zbrinuta u Univerzitetsko-kliničkom centru Niš.

Kurir.rs/Informer

