Hronika
UDARIO ŽENU NA PEŠAČKOM PRELAZU I NIŠU, PA POBEGAO: Krivična prijava protiv vozača (78), povređena zbrinuta sa lakšim povredama
Policija u Nišu podneće krivičnu prijavu protiv G.Đ. (78) iz tog grada, zbog sumnje da je kolima udario ženu na pešačkom, pa pobegao.
On јe, kako se sumnja, danas oko 10.55 časova, u Vizantiјskom bulevaru, vozeći "pežo" udario ženu (45) na pešačkom prelazu, a potom se udaljio.
Brzim i efikasnim radom policiјa јe identifikovala i pronašla osumnjičenog, kao i vozilo koјim јe upravljao.
Žena јe sa lakim telesnim povredama zbrinuta u Univerzitetsko-kliničkom centru Niš.
Kurir.rs/Informer
