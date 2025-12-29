Slušaj vest

Dve osobe povređene su u vozilu marke "reno" beogradskih registarskih oznaka, koje je sletelo danas oko 14.30 časova na auto-putu kod Aleksinca.



Kako saznajemo, u pitanju je automobil koji ima zadnji deo prerađen za prevoz tereta. Povređeni su hitno prevezeni u Univerzitetski klinički centar u Nišu.

U toku je policijski uviđaj.