DVE OSOBE POVREĐENE KOD ALEKSINCA: Saobraćajna nesreća na auto-putu, vozilo potpuno smrskano, povređeni prebačeni u KC Niš
Dve osobe povređene su u vozilu marke "reno" beogradskih registarskih oznaka, koje je sletelo danas oko 14.30 časova na auto-putu kod Aleksinca.
Kako saznajemo, u pitanju je automobil koji ima zadnji deo prerađen za prevoz tereta. Povređeni su hitno prevezeni u Univerzitetski klinički centar u Nišu.
U toku je policijski uviđaj.
Nije bilo prekida saobraćaja koji je samo usporen na ovoj deonici. Kako smo pisali, vozilo je u potpunosti smrskano.
