Na području Policijske uprave u Zrenjaninu, tokom proteklog vikenda, evidentirane su četiri saobraćajne nezgode, u kojima je jedna osoba zadobila teške telesne povrede, a dve osobe su lakše povređene.

Pripadnici saobraćajne policije su, u ovom periodu, otkrili i sankcionisali ukupno 388 prekršaja, a iz saobraćaja je isključen 21 vozač koji je vozio pod dejstvom alkohola.

Policija je na području Zrenjanina zadržala vozača (20) „opela“, koji je upravljao vozilom sa 1,43 promila alkohola u organizmu.

Protiv vozača koji su učinili prekršaje biće podnete odgovarajuće prekršajne prijave.