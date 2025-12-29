Slušaj vest

Nakon brutalnog napada na stariju ženu na Novom Beogradu, komšije i radnici iz okolnih lokala i dalje pokušavaju da shvate kako se ovakav zločin dogodio usred bela dana.

Posebno je potresna činjenica da se napad dogodio gotovo neprimetno, bez vike, što potvrđuju i svedoci iz neposredne blizine.

Rajko Nedić, glavni urednik Kuria govorio je o ovom slučaju:

Rajko Nedić Foto: Kurir Televizija

- Sat vremena nakon incidenta je na jednoj trafici je nešto kupovao, kao da se ništa pre toga nije dogodilo. Izboo je nožem u leđa pred detetom, oteo joj je tašnu. Javnost je bila uznemirena i građani su javljali sa više mesta da su ga videli. Radnica trafike ga je prepoznala i odmah je poslala snimak nadležnima - kaže Nedić.

Jelena Spasić, novinarka Crne hronike istakla je da je istragu vodilo Više javno tužilaštvo u Beogradu, a da se on sumnjiči za pokušaj teškog ubistva i razbojništva, te da je najmanja kazna zatvora koja mu preti 10 godina, a najveća zaprećena kazna je doživotna robija:

- Zaista je neobično i vrlo retko se dešavalo da neko ne poznaje žrtvu a zada ovoliko uboda nožem. Imali smo i slučaj ubadanja mladića na sred ulice gde je napadač posle igranja igrica u kuću, nasumično izašao i napao prvog muškarca na kog je naišao. Ovoliki broj uboda nožem rađa sumnju da je on žrtvu poznavao i da je gajio neku mržnju prema njoj - kaže Spasić i dodaje:

Jelena Spasić Foto: Kurir Televizija

- Za sada sve ukazuje na to da je on ženu pratio, možda je on znao da ona ima neku veću količinu nzašto je ženu u godinama ovoliko puta uboo nožem, kad njoj svakako nije imao ko da pomogne, da je želeo torbu da veoma lak način bi joj je istrgao iz ruku-.

Komšije nisu čule galamu

Frizerka iz frizersko-kozmetičkog salona koji se nalazi tačno preko puta zgrade u kojoj je baka izbodena pred unukom, kaže za Kurir da je u trenutku napada bila na radnom mestu, ali da nije čula apsolutno ništa što bi ukazalo da se dogodio zločin.

- Radila sam ceo dan, imala sam mušterije u salonu i ništa nisam čula. Nije bilo vike, nije bilo zapomaganja koje bi se čulo do nas. Tek kasnije, kada sam videla policiju, marice i rotacije, shvatila sam da se nešto strašno desilo - priča frizerka i dodaje da je bila u potpunom šoku kada je saznala šta se dogodilo.

Kako kaže, tek kada su se ispred zgrade pojavili policajci i Hitna pomoć, postalo joj je jasno da je izbodena žena.

- Ovo je prometan kraj, stalno prolaze ljudi, automobili, deca. Ne mogu da verujem da se tako nešto desilo, a da niko ništa nije primetio u tom trenutku - navodi ona.

