

Tihomir Krstić (46) je uhapšen juče nakon 24-časovne policijske potrage budući da je napao ženu u ulazu zgrade na Novom Beogradu i naneo joj devet ubodnih rana. Krstić ima debeo dosije, višestruki je povratnik u vršenju krivičnih dela razbojništvo, krađa i teška krađa, a njegov modus operandi je uvek bio isti - pretnje nožem da će izbosti žrtve ako mu ne daju sve vredne stvari koje imaju kod sebe. Među njegovim metama, često su bila deca!

Kako se saznaje, Krstić je tokom 2011.godine počinio više krivičnih dela među kojima je i pljačka maloletnika.

On je 28.avgusta 2011.godine, oko 23 sata, u Beogradu, pretio dvojici maloletnika sa ciljem da od njih oduzme vredne stvari koje imaju kod sebe kako bi sebi pribavio protivpravnu imovinsku korist.

Kobnog dana, dvojica maloletnika su sedela na klupi u parku, kada je Krstić čučnuo ispred njih, izvadio nož i maloletnicima zapretio rečima: "Izvadite iz džepova sve što imate, izbošću vas nožem i pucaću u vas!".

Jedan maloletnik je tada iz džepa izvadio i predao mu novac u iznosu od 200 dinara i mobilni telefon marke "Nokia 5228" u vrednosti od oko 20.400 dinara, dok je drugi maloletnik iz džepa izvadio pretplatničku karticu i svoj mobilni telefon marke "LG KP 500" u vrednosti od oko 13.130 dinara.

Ovo je samo jedan od slučajeva zbog kojih je Tihomir Krstić osuđen.

Izbo ženu pred unukom

Podsetimo, Krstić je napao i izbo ženu u subotu, 27.decembra oko 13 sati na Novom Beogradu u stambenoj zgradi u kojoj ona živi na Novom Beogradu i to pred njenim unukom.

Tihomir Krstić je žrtvi zadao nekoliko uboda nožem, nakon čega je pokrao i pobegao u nepoznatom pravcu.

Prema nezvaničnim saznanjima, povređena žena je u stabilnom stanju i nije životno ugrožena.

Naime, žena je zadobila tri ubodne rane u predelu desne ključne kosti, jednu u levu ključnu kost, četiri u levo rame i jednu u glavu. Konstatovan joj je i pneumotoraks (povreda pluća). Po prijemu u Urgentni centar, lekari su konstatovali povrede i ona je smeštena u Odeljenje intenzivne nege gde lekari prate njeno stanje. Ona je u stabilnom stanju i nije životno ugrožena.

Uhapšen u Rakovici

Za njim je policija tragala više od 24 sata. MUP je dva puta objavio fotografije napadača, apelovajući na građane da svi koji imaju informacije o napadaču da ih o tome odmah obaveste.

Tihomir Krstić (46) uhapšen je autobuskoj stanici nedaleko od zgrade u kojoj je živeo, a kada ga je policajac pitao: "Šta uradi to čoveče", osumnjičeni je odgovorio: "Ja sam narkoman i HIV pozitivan".

Kako smo već pisali, MUP je objavio novi snimak hapšenja Tihomira, a on se, kako se saznaje, opirao policiji, a na kraju su ga specijalci izvukli iz stana sa lisicama.