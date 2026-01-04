Slušaj vest

O dečijoj delikvenciji, kao i zbog čega mladi posežu za oružjem i treba li zaoštriti kaznenu politiku za Puls Srbije govorili su Dejan i Slađana.

- Maloletnička delikvencija je postojala i postojaće ali kako vreme prolazi tako se i njihov oblik menja. Sve više i više smo svedoci da se upravo maloletnici ne angažuju više samo za sitna krivična dela kao što je nekada bilo, i upravo smo nažalost svedoci kroz dosta primera kako se maloletnici angažuju od strane pojedinaca i organizovanih kriminalnih grupa za izvršenje najtežih krivičnih dela pa i ubistvo - rekao je Radenković i dodao:

- To je ono što je zabrinjavajuće i ovo je na neki način i apel ljudima da bez obzira na to o kojoj se sredini radi, da li su to socijalno ugrožena lica, da li se radi o deci koja su u domovima, oni su najodgovarajući materijal za te organizovane kriminalne grupe jer njih apsolutno ne interesuju ta deca i njihove sudbine.

Iza njih stoji neko mnogo jači

- Kada gledate hapšenja vi će te uvek videti da su u pitanju mladi ljudi, takođe kada posmatramo ko se angažuje za takvu vrstu krivičnih dela uglavnom su to ljudi koji ne mogu mnogo krivično odgovarati. Iza te "dečije bande" stoji neko mnogo jači koji upravo takva lica i šalje na te terene da izvrše takva krivična dela jer svesno znaju da oni neće odgovarati - objašnjava Nedeljković i dodaje:

- Kada vidimo da je dosta puta došlo do takvih situacija to je apel za ovo društvo, da se malo razmisli kada je u pitanju kaznena politika i da se mora u određenim situacijama malo zaoštriti.

Optuženi će biti ispitan u Višem javnom tužilaštvu s obzirom na to da mu je određeno zadržavanje do 48 sati.

