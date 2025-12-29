Slušaj vest

Danas je, u popodnevnim časovima, došlo do teške saobraćajne nesreće kod Aleksinca, u smeru ka Nišu. 

Kako se vidi na snimcima Instagram stranice "192_rs" automobil je u potpunosti ostao zgužvan i prevrnut pored puta!

Trenutno nije poznato kako je došlo do ovakve nesreće, kao ni stanje učesnika. 

Tokom uviđaja su se stvarale saobraćajne kolone. 

Uskoro opširnije...

Kurir.rs

