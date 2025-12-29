Teška saobraćajna nesreća dogodila se danas kod Aleksinca u smeru ka Nišu. Automobil je prevrnut i potpuno zgužvan, a tokom uviđaja formirane su kolone
Težak sudar
AUTOMOBIL ZGUŽVAN I PREVRNUT PORED PUTA! Jeziva saobraćajka kod Aleksinca: Stvaraju se zastoji (FOTO)
Danas je, u popodnevnim časovima, došlo do teške saobraćajne nesreće kod Aleksinca, u smeru ka Nišu.
Kako se vidi na snimcima Instagram stranice "192_rs" automobil je u potpunosti ostao zgužvan i prevrnut pored puta!
Trenutno nije poznato kako je došlo do ovakve nesreće, kao ni stanje učesnika.
Tokom uviđaja su se stvarale saobraćajne kolone.
Uskoro opširnije...
