Stanje učesnika za sada nije poznato, dok se na ovom potezu stvaraju gužve u saobraćaju
U smeru ka Nišu
DŽIP U POTPUNOSTI SMRSKAN, DELOVI RASUTI SVUDA PO PUTU! Teška saobraćajka kod Vrčina: Stvaraju se zastoji i gužve u saobraćaju (VIDEO)
Slušaj vest
Večeras je došlo do teže saobraćajne nesreće kod Vrčina, u smeru ka Nišu.
Kako se vidi na snimku Instagram stranice "192_rs" džip je u potpunosti smrskan!
Na mestu udesa nalaze se policija i ekipe Hitne pomoći.
Stanje učesnika za sada nije poznato, dok se na ovom potezu stvaraju gužve u saobraćaju.
Kurir.rs
Reaguj
Komentariši