Večeras je došlo do teže saobraćajne nesreće kod Vrčina, u smeru ka Nišu. 

Kako se vidi na snimku Instagram stranice "192_rs" džip je u potpunosti smrskan!

Na mestu udesa nalaze se policija i ekipe Hitne pomoći.

Stanje učesnika za sada nije poznato, dok se na ovom potezu stvaraju gužve u saobraćaju

Kurir.rs

