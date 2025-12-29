Slušaj vest

Danas je oko 14 časova došlo do prevrtanja automobila usled saobraćajne nesreće u Zemunu. 

Naime, kako javlja čitalac Kurira, do saobraćajne nesreće je došlo na uglu Krajiške ulice i Đorđa Čutukovića. 

Na ustupljenom videu se vidi kako se automobil prevrće i zastaje u bašti ispred kuće, dok više ljudi pritrčava da mu pomogne. 

Mladića izvlače iz slupanog vozila, dok proveravaju kako je, a potom mu daju vode. 

Trenutno nije poznato kako je došlo do nesreće, kao ni stanje učesnika. 

Uviđajem će biti poznato više detalja. 

Uznemirujući snimak nesreće pogledajte u nastavku: 

Saobraćajna nesreća u Zemunu Izvor: Ustupljen video

Kurir.rs

