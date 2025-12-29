U Zemunu, na uglu Krajiške i Đorđa Čutukovića, došlo je do prevrtanja automobila
(UZNEMIRUJUĆE!) DRAMATIČNA SAOBRAĆAJKA U ZEMUNU! Automobil se prevrće, mladić ostaje zaglavljen, a onda PRILAZE PROLAZNICI: Pogledajte hrabru akciju spasavanja!
Danas je oko 14 časova došlo do prevrtanja automobila usled saobraćajne nesreće u Zemunu.
Naime, kako javlja čitalac Kurira, do saobraćajne nesreće je došlo na uglu Krajiške ulice i Đorđa Čutukovića.
Na ustupljenom videu se vidi kako se automobil prevrće i zastaje u bašti ispred kuće, dok više ljudi pritrčava da mu pomogne.
Mladića izvlače iz slupanog vozila, dok proveravaju kako je, a potom mu daju vode.
Trenutno nije poznato kako je došlo do nesreće, kao ni stanje učesnika.
Uviđajem će biti poznato više detalja.
Uznemirujući snimak nesreće pogledajte u nastavku:
Kurir.rs
