Slušaj vest

Danas je oko 14 časova došlo do prevrtanja automobila usled saobraćajne nesreće u Zemunu.

Naime, kako javlja čitalac Kurira, do saobraćajne nesreće je došlo na uglu Krajiške ulice i Đorđa Čutukovića.

Na ustupljenom videu se vidi kako se automobil prevrće i zastaje u bašti ispred kuće, dok više ljudi pritrčava da mu pomogne.

Mladića izvlače iz slupanog vozila, dok proveravaju kako je, a potom mu daju vode.

Trenutno nije poznato kako je došlo do nesreće, kao ni stanje učesnika.

Uviđajem će biti poznato više detalja.

Uznemirujući snimak nesreće pogledajte u nastavku:

Saobraćajna nesreća u Zemunu Izvor: Ustupljen video

Kurir.rs