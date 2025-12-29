Slušaj vest

U popodnevnim satima, u ulazu jedne stambene zgrade, teško je povređena starija žena, napadnuta nožem pred svojim maloletnim unukom. Za napad je osumnjičen Tihomir Krstić (44), muškarac koji je, prema dostupnim podacima, više puta osuđivan za krivična dela, uključujući nasilje i razbojništva.

Ovaj slučaj se izdvaja po činjenici da je osumnjičeni već godinama poznat pravosudnim organima i da je iza sebe imao više zatvorskih kazni.

O ovom gnusnom napadu za "Usijanje" govorili su Milan Milović, pukovnik MUP-a u penziji, Slađana Nedeljković, novinarka i urednica Crne hronike na Kurir TV i Bojana Šlajmer, psiholog.

- Građani moraju da znaju da kada određena osoba izdrži zatvorsku kaznu smatra se da se ona socijalizovala za život u društvu. Ovde se radi o čoveku koji nema ni empatije, višestruki je povratnik i na sve to HIV pozitivan. Očigledno je da te socijalne ustanove koje vode računa o ljudima nakon izdržavanje kazne ne rade to na način na koji bi trebalo - kaže Milović i dodaje:

- Pre otpusta iz zatvora mora da se odradi psihološka procena ličnosti, ne možete davati prevremeno puštanje za osobu za koju ne postaje validni razlozi.

Pored žene koja je izbodena od strane Tihomira, nalazilo se dete, za koje se sumnja da joj je unuče:

- Iz istrage je potvrđeno da je zgrada u kojoj se odigrao napad imala video nadzor i adekvatno obezbeđenje, međutim on je video priliku iskoristeći ljubaznost gospođe koja se vraćala kući. Pored svih tih fizičkih bolova koje je optuženi zadao toj ženi on je takođe zadao i jednu veliku traumu tom detetu - navodi Nedeljković pa dodaje:

- Istraživanjem se došlo do činjenice da je Tihomir u stanu živeo sa još jednom ženom koja iz prethodnog braka ima četvoro dece.

Ovim slučajem se podvlače nekoliko pitanja, ne samo pitanje resocijalizacije ljudi koji su u stanju da nakon odslužene zatvorske kazne ponove krivična dela nego i štek stana, da li imamo adekvatnu zakonodavnu politiku kada je reč o iznajmljivanju stanova.

- U psihologiji je mnogo bitno pričati o individualnim razlikama, uračunljivost je pravni koncept i podrazumeva sposobnost osobe da razume značaj svojih postupaka. Kada čoveka pustite na slobodu iz zatvora upravo je važna ta ekspertiza i procena da vidimo o kakvom profilu je reč - govori Šlajmer i dodaje:

- Ovo je pre svega jedan socijalni problem i potrebne su nam institucije gde se pored resocijalizacije radi i integracija.

