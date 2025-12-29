Slušaj vest

Aleksandar Stanković (55) iz Beograda ubijen je u okolini Vrbasa, dok je njegovo telo pronađeno u jednom od pomoćnih objekata salaša, vezano kanapom za stub. Kako se nezvanično saznaje, slučaj je prijavio vlasnik salaša koji je došao u obilazak.

Zbog sumnje da su počinili ubistvo, policija je uhapsila M.D. (43) iz Odžaka i Z.K. (28) iz okoline Sombora. Sumnja se da su oni usmrtili Aleksandra i da su ukrali od njega nakit, sat i automobil.

- Osumnjičeni su ga vezali pertlama, selotejp trakama i kanapom za rampu. Sumnja se da je upravo nekategorizovan put koji se nalazi među njivama osumnjičenima bio zgodan za skrivanje zločina - kaže izvor upoznat sa istragom.

Foto: Privatna arhiva

Jedan robijao 20 godina, drugi ima dosije

Kako se nezvanično saznaje, M.D. je već bio na robiji 20 godina, dok Z.K. ima dosije, ali nije bio u zatvoru. Kako se saznaje, privođen je zbog falsifikovanja dokumenata.

Aleksandar Stanković je prema nezvaničnim podacima iz Beograda.

- Aleksandar je godinama živeo i radio u Švajcarskoj, a onda je jedno vreme živeo u Gradačcu i nedavno je došao u Odžake gde je radio na crno kao taksista. Imao je neke svoje klijente, a u mestu su ga svi znali pod nadimkom "profesor doktor Salito" - kaže izvor.

Podsetimo, telo Aleksandra Stankovića (55) pronađeno je juče na nekategorizovanom putu u okolini Vrbasa vezano za rampu u blizini jednog salaša.

Oglasio se MUP

Povodom zločina u okolini Vrbasa, oglasilo se Ministarstvo unutrašnjih poslova.

Kako je saopšteno, osumnjičenima M.D.(43) iz Odžaka i Z.K. (28) iz okoline Sombora je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti sprovedeni u Više javno tužilaštvo u Somboru.

Po nalogu tužioca, telo Aleksandra je preneto u Zavod za sudsku medicinu kako bi obdukcijom bio definitivno utvrđen uzrok smrti.