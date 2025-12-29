ALEKSANDRA MRTVOG I VEZANOG ZA STUB NAŠAO VLASNIK SALAŠA: Otkriveni novi detalji stravičnog zločina kod Vrbasa, jedan od osumnjičenih BIO NA ROBIJI 20 GODINA
Aleksandar Stanković (55) iz Beograda ubijen je u okolini Vrbasa, dok je njegovo telo pronađeno u jednom od pomoćnih objekata salaša, vezano kanapom za stub. Kako se nezvanično saznaje, slučaj je prijavio vlasnik salaša koji je došao u obilazak.
Zbog sumnje da su počinili ubistvo, policija je uhapsila M.D. (43) iz Odžaka i Z.K. (28) iz okoline Sombora. Sumnja se da su oni usmrtili Aleksandra i da su ukrali od njega nakit, sat i automobil.
- Osumnjičeni su ga vezali pertlama, selotejp trakama i kanapom za rampu. Sumnja se da je upravo nekategorizovan put koji se nalazi među njivama osumnjičenima bio zgodan za skrivanje zločina - kaže izvor upoznat sa istragom.
Jedan robijao 20 godina, drugi ima dosije
Kako se nezvanično saznaje, M.D. je već bio na robiji 20 godina, dok Z.K. ima dosije, ali nije bio u zatvoru. Kako se saznaje, privođen je zbog falsifikovanja dokumenata.
Aleksandar Stanković je prema nezvaničnim podacima iz Beograda.
- Aleksandar je godinama živeo i radio u Švajcarskoj, a onda je jedno vreme živeo u Gradačcu i nedavno je došao u Odžake gde je radio na crno kao taksista. Imao je neke svoje klijente, a u mestu su ga svi znali pod nadimkom "profesor doktor Salito" - kaže izvor.
Podsetimo, telo Aleksandra Stankovića (55) pronađeno je juče na nekategorizovanom putu u okolini Vrbasa vezano za rampu u blizini jednog salaša.
Oglasio se MUP
Povodom zločina u okolini Vrbasa, oglasilo se Ministarstvo unutrašnjih poslova.
Kako je saopšteno, osumnjičenima M.D.(43) iz Odžaka i Z.K. (28) iz okoline Sombora je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti sprovedeni u Više javno tužilaštvo u Somboru.
Po nalogu tužioca, telo Aleksandra je preneto u Zavod za sudsku medicinu kako bi obdukcijom bio definitivno utvrđen uzrok smrti.
