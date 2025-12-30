Slušaj vest

Dve srpske državljanke provalile su apartman u Parizu u kojem su boravili turisti iz Meksika i iz njega odnele nakit, luksuzne satove i kožnu galanteriju. Ipak, ubrzo su locirane zahvaljujući Erteg uredjaju.

Šta je ovaj uređaj i kako funkcioniše u praksi, za jutarnji program Kurir televizije govorio je Blažo Marković, predsednik pokreta "Novi ljudi nova snaga Srbije".

Blažo Marković Foto: Kurir Televizija

Marković govori da je ova metoda praćenja ustaljena u praksi u svetu, ali da kod nas još nije uzelo maha.

- Kod nas u praksi u policiji se to ne koristi, ali to nije nova stvar. Recimo, neko ko se bavi iznajmljivanjem automobila, ima to ugrađeno u svaki. Međutim, mi nismo pratili neke stvari na ovaj način. Ovo se prati putem mobilnog telefona jer je sprava ova povezana sa njim - započeo je Marković.

Ipak, Marković tvrdi da naše državljanke nisu nađene zbog ovog uređaja, već da su kao stranci morali da urade skeniranje lica i očiju s obzirom na uređenost Francuske.

- Što se tiče ovog slučaja, to nije pronađeno Ertagom, već je on nađen u smeću. One su pronađene preko skeniranja oka. Francuzi maltene moraju da prijave strance, a strani državljani moraju da urade skeniranje lica i očiju. Ne možete tamo ni u prodavnicu da uđete, a da ne budete skenirani - rekao je Marković.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.