Kako saznajemo, vatra je zahvatila unutrašnjost objekta restorana „Promenada“, a gust dim i plamen brzo su se proširili, zbog čega su na teren odmah izašle vatrogasno-spasilačke ekipe, kao i policija.

Prema prvim informacijama, u požaru nije bilo povređenih, ali je pričinjena velika materijalna šteta.

Vatrogasci su uspešno lokalizovali i ugasili požar, čime je sprečeno njegovo dalje širenje na okolne objekte. Policija je obezbedila lice mesta, a u toku je uviđaj, nakon kog bi trebalo da bude poznato više detalja o uzroku izbijanja vatre.

Zasad uzrok požara nije poznat, a nadležne službe će, po završetku istrage, utvrditi kako je došlo do izbijanja vatre u jednom od prepoznatljivih ugostiteljskih objekata na obali Save.

Restoran „Promenada“ važio je za jedno od omiljenih mesta za okupljanje Mitrovčana, naročito tokom toplijih meseci, zbog svoje lokacije i pogleda na reku.

Više informacija očekuje se tokom dana, nakon što nadležni završe sve potrebne radnje.

Kurir.rs

