U subotu, 27. decembra, u ulazu zgrade na Novom Beogradu napadnuta je žena (67) dok se vraćala iz parka sa unukom. Osumnjičeni Tihomir Krstić (44) uhapšen je u Rakovici nakon potrage duže od 24 sata.

Ovaj jezivi napad potresao je javnost, a ono što dodatno uznemirava građane jeste podatak da je reč o višestrukom povratniku koji je osuđivan najmanje sedam puta zbog teških krađa i razbojništava.

Ko je zakazao pa imamo ovako brutalne priče na ulicama grada, analizirali su gosti jutarnjeg programa Kurir televizije Nebojša Perović, advokat i Braca Zdravković, privatni detektiv.

Perović se prvo dotakao pravnog aspekta, odnosno procene koliko je neko opasan po okolinu i kako se to radi kada je u pitanju višestruki povratnik.

- Ne procenjuje se to. On je van kada mu istekne kazna. Svakako da u zatvoru po ponašanju dobijate mogućnosti da odete na par sati, dan ili vikend kod kuće. Oko boravka nakon izdržane kazne vode razgovore, ali je bitna odluka pojedinca. Ako neko pokazuje kajanje, da se vraća, biće dobar, onda mu se u toku kazne omogućava boravak van zatvora. Posle kazne, ne postoje obaveze prema njemu - započeo je Perović.

Zdravković se nadovezao, pa razvio ideju oko toga da neko proverava povratnike čak i kada izađu iz zatvora.

Kolika kazna zatvora ga čeka

- Ranije se podrazumevalo to kao obaveza, ali ne znam kako danas MUP gleda na to. Ovde je nedorečena priča, piše se da je bio na uslovnom otpustu, a u Srbiji niko ne odgovara za njega ako ode na uslovnu. Dakle, komisija ga oslobodi i za vreme toga on izvrši krivično delo i niko ne odgovara. Dobro, dobio je oštriju kaznu, ali šta je sa komisijom koja je procenjivana dozu bezbednosti. Mislim da bi trebalo uvesti da to lice koje je pustilo neko drugo na uslovni otpust, zapravo delom i odgovara za njega - rekao je Zdravković.

Perović je otkrio kolika kazna sada čeka višestrukog povratnika Tihomira Krstića:

- Ako sam razumeo najbolje sa portala Kurira, ovo je teško ubistvo u pokušaju, najmanje će dobiti 10 godina, a maksimalna do kraja života. Pravo nije ništa nego zdrava logika i matematika, nije nešto apstraktno. Međutim, radi se o povratniku, tako da bi trebalo da kazna ide prema višoj, ali praksa će to pokazati - rekao je Perović.

