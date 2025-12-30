Slušaj vest

B.N. (43) iz Čantavira, poginuo je na delu puta izmedu Bogaraša i Tornjoša kod Sente.Teška saobraćajna nezgoda dogodila se u ponedeljak popodne, oko 16:30 sati, kad je na biciklistu otpozadi putničkim vozilom naleteo V.L. (62) iz Kevija kod Sente.

Biciklista se kretao iz pravca Sente, a vozač istim pravcem i praktično ga je otpozadi udario, saznaje Kurir u Osnovnom javnom tužilaštvu u Senti:


-Biciklista je od zadobijenih povreda preminuo na licu mesta. U prisustvu policije, obavljen je uviđaj na licu mesta. Izdata je naredba za obdukciju. Prema prvim podacima, vozač nije bio pod uticajem alkohola. Upravljao je putničkim vozilom sa prikolicom u kojoj si bile četiri ovce. Dalja istraga utvrdiće sve okolnosti koje su dovele do saobraćajne nezgode sa smrtnim ishodom - rečeno nam je u OJT Senta.

Kurir.rs

