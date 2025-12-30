Slušaj vest

On se sumnjiči da je juče u Leskovcu napao i nožem pokušao da ubode muškarca (39) iz tog grada.

Osumnjičeni je priveden Osnovnom javnom tužilaštvu u Leskovcu.

- M.P. (1992.) iz Leskovca koji je uhapšen zbog osnova sumnje da je učinio krivično delo nasilničko ponašanje, saslušan je u Osnovnom javnom tužilaštvu u Leskovcu. Osumnjičeni je izneo odbranu, a nakon saslušanja javni tužilac predložio je određivanje pritvora. Mera pritvora predložena je zbog opasnosti od uticaja na nesaslušane svedoke i postojanja okolnosti da će u kratkom vremenskom periodu ponoviti krivično delo, ili učiniti krivično delo kojim preti - navodi se u saopštenju OJT Leskovac.

U daljem toku postupka javni tužilac će ispitati oštećenog i svedoke i preduzeti druge dokazne radnje u cilju donošenja javnotužilačke odluke.

Kurir.rs/Jugmedia

