Slušaj vest

Maloletni dečak (15) primljen je 26. decembra na Institut za majku i dete u Beogradu sa teškim telesnim povredama, nakon što je, kako je prijavljeno policiji, napadnut u Ugrinovačkoj ulici u Zemunu! Prema nezvaničnim informacijama, njega je napala grupa mladića naoružana bakljama!

- Dečak je naveo da ga je napala grupa od oko deset nepoznatih osoba koje su izašle iz automobila i fizički ga napale. U napadu je zadobio ozbiljne povrede unutrašnjih organa, jetre i slezine, kao i opekotine u predelu genitalija i potkolenice - kaže izvor Kurira.

Nakon ukazane prve pomoći, maloletnik je zadržan na daljem lečenju i praćenju zdravstvenog stanja. Težina povreda ukazuje na naročito nasilan napad, zbog čega je o slučaju odmah obavešteno nadležno tužilaštvo.

Policija intenzivno radi na rasvetljavanju svih okolnosti događaja. U toku je identifikacija učesnika napada, kao i utvrđivanje motiva.

-Prikupljaju se i snimci sa nadzornih kamera iz okoline mesta incidenta kako bi se videlo šta se tačno dogodilo, a i da bi se identifikovali učesnici ovog brutalnog napada na dečaka - dodao je naš sagovornik iz istrage.