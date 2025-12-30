DEČAKU (15) U ZEMUNU BAKLJOM PRŽILI GENITALIJE: Desetorica ga napala u Ugrinovačkoj ulici, od batinanja mu povređene jetra i slezina
Maloletni dečak (15) primljen je 26. decembra na Institut za majku i dete u Beogradu sa teškim telesnim povredama, nakon što je, kako je prijavljeno policiji, napadnut u Ugrinovačkoj ulici u Zemunu! Prema nezvaničnim informacijama, njega je napala grupa mladića naoružana bakljama!
- Dečak je naveo da ga je napala grupa od oko deset nepoznatih osoba koje su izašle iz automobila i fizički ga napale. U napadu je zadobio ozbiljne povrede unutrašnjih organa, jetre i slezine, kao i opekotine u predelu genitalija i potkolenice - kaže izvor Kurira.
Nakon ukazane prve pomoći, maloletnik je zadržan na daljem lečenju i praćenju zdravstvenog stanja. Težina povreda ukazuje na naročito nasilan napad, zbog čega je o slučaju odmah obavešteno nadležno tužilaštvo.
Policija intenzivno radi na rasvetljavanju svih okolnosti događaja. U toku je identifikacija učesnika napada, kao i utvrđivanje motiva.
-Prikupljaju se i snimci sa nadzornih kamera iz okoline mesta incidenta kako bi se videlo šta se tačno dogodilo, a i da bi se identifikovali učesnici ovog brutalnog napada na dečaka - dodao je naš sagovornik iz istrage.
Istraga je u toku.