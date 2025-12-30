Slušaj vest

Sramna scena dogodila se u Beogradu i ostala ovekovečena snimkom sa nadzornih kamera. Na tom snimku se vidi kako neidentifikovani mlađi muškarac u dvobojnoj jakni i s kapom na glavi prilazi automobilu parkiranom ispred kapije porodične kuće.

Farovi su upaljeni i sve podseća na situaciju da se čovek parkirao, ostavio auto ispred svoje kapije da uvede decu u kuću i da se potom vrati po stvari.

Na snimku se potom vidi kako automobilu prilazi muškarac u crnom donjem delu trenerke i crnim patikama, jakni s kapuljačom i kapom na glavi, obilazi čitav krug oko kola, zagleda u unutrašnjost i u jednom trenutku otvara zadnja desna vrata i uzima novogodišnje paketiće sa zadnjeg sedišta?!

U opisu snimka navodi se da se sve ovo dogodilo u Zemunu dok deo komentatora kaže da je to Batajnica.

VIDEO-SNIMAK MOŽETE POGLEDATI OVDE

- Jel moguće ovo, pitali su se ljudi u potpunoj neverici, zatečeni činjenicom da neko od deteta ovako može da uzme.

- Budi srećan što i kola nisu odneli, poručivali su drugi.

- Bitango bedna, pisalo je u komentarima.

Kurir.rs/Instagram Zemunske.vesti

Ne propustiteSrbijaNOVOGODIŠNJA RADOST ZA VALJEVSKE MALIŠANE KOJI SU U BOLNICI: Deda Mraz podelio paketiće deci na lečenju (FOTO)
1.jpg
Srbija"KOL’KO ĆEŠ JOŠ PUTA DOĆI DOK JE BABA ŽIVA" Srce će vam iz grudi iskočiti, grli baka Tamaru, ne pušta, samo je gleda i ljubi! Dočekala da joj samoj neko dođe
Tamara Misirlić novogodišnji paketići za bake i deke
SrbijaOBRADOVAĆE 230 MALIŠANA: Jedan paketić, puno ljubavi u Loznici (FOTO)
LOZNICA - Obradovali najmlađe Foto Crveni krst Loznica.jpg
SrbijaDedamrazijada u Zoološkom vrtu Bor: Više od 500 paketića, predstava i besplatan čaj za sve
DEDAMRAZIJADA
SrbijaPROKUPAČKI GIMNAZIJALCI REŠILI DA OBRADUJU MALIŠANE: Prave novogodišnje paketiće! Stići će do dece kojoj će ovaj mali znak pažnje doneti veliku radost
gimnazija parlament1.jpg
SrbijaOVAJ DEČAČIĆ I NJEGOVA MAMA SAMI SPREME 200 NOVOGODIŠNJIH PAKETIĆA: Porodica iz Bačkog Petrovca svake godine ovako obraduje mališane (VIDEO)
Screenshot 2025-12-04 125448.png