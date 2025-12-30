Slušaj vest

Sramna scena dogodila se u Beogradu i ostala ovekovečena snimkom sa nadzornih kamera. Na tom snimku se vidi kako neidentifikovani mlađi muškarac u dvobojnoj jakni i s kapom na glavi prilazi automobilu parkiranom ispred kapije porodične kuće.

Farovi su upaljeni i sve podseća na situaciju da se čovek parkirao, ostavio auto ispred svoje kapije da uvede decu u kuću i da se potom vrati po stvari.

Na snimku se potom vidi kako automobilu prilazi muškarac u crnom donjem delu trenerke i crnim patikama, jakni s kapuljačom i kapom na glavi, obilazi čitav krug oko kola, zagleda u unutrašnjost i u jednom trenutku otvara zadnja desna vrata i uzima novogodišnje paketiće sa zadnjeg sedišta?!

U opisu snimka navodi se da se sve ovo dogodilo u Zemunu dok deo komentatora kaže da je to Batajnica.

- Jel moguće ovo, pitali su se ljudi u potpunoj neverici, zatečeni činjenicom da neko od deteta ovako može da uzme.

- Budi srećan što i kola nisu odneli, poručivali su drugi.

- Bitango bedna, pisalo je u komentarima.