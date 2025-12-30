Slušaj vest

Tihomir Krstić koji je uhapšen zbog sumnje da je u zgradi na Novom Beogradu tokom razbojništva pokušao da ubije ženu pred unukom, danas se na saslušanju u Višem javnom tužilaštvu branio ćutanjem.



- Moj klijent zbog psihičkog stanja usled teške zavisnosti od opijata nije bio u stanju da danas u VJT u Beogradu iznese odbranu - kratko je za Kurir potvrdila branilac po službenoj dužnosti Tihomira Krstića.

Podsetimo, napad na ženu u stambenoj zgradi snimile su sigurnosne kamere i na snimku se vidi kako Krstić pripušta ženu s detetom da prodje ispres njega, a onda je s ledja devet puta ubada nožem. VJT u Beogradu sumnjiči ga za pokušaj teškog ubistva tokom razbojništva, za šta je predložena kazna od 10 godina do doživotnog zatvora.

Tihomira Krstića, podsetimo, juče su u prostorijama beogradske policije prepoznali svedoci, koji su ga videli u blizini zgrade u kojoj se napad dogodio, saznaje Kurir.

Krstić je, podsetimo, uhapšen prekjuče u Rakovici po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu koje vodi istragu protiv njega zbog pokušaja teškog ubistva tokom razbojništva.

- Građani koji su ga videli posle napada, prepoznali su ga juče kao osobu koju su videli posle napada u blizini zgrade u Bloku 37 na Novom Beogradu, u kojoj je napao ženu dok je sa unukom ulazila u zgradu - potvrdio je izvor Kurira.

Kako je Kurir pisao, napad se dogodio u subotu oko 13 sati, dok se žena sa unukom vraćala iz obližnjeg parkića. Krstić je, kako se sumnja, nasumično odabrao žrtvu i krenuo za njom i detetom u ulaz zgrade. Dok se žena kretala uz stepenice, s leđa joj je zadao devet uboda nožem i ona je odmah prebačena u Urgentni centar, gde su joj lekari ukazali medicinsku pomoć.

Napad i lice monstruma, podsetimo, snimile su sigurnosne kamere postavljene u zgradi, i on je juče uhapšen.

Inače, Tihomir Krstić je od ranije poznat nadležnim organima, pošto je više puta osuđivan za razbojništva i krađe. Pre samo dva meseca, kako je Kurir pisao, poslednji put izašao je iz zatvora Zabela u Požarevcu u kom je odslužio kaznu od tri godine i osam meseci zatvora zbog razbojništva.