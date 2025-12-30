Slušaj vest

Tihomir Krstić koji je uhapšen zbog sumnje da je u zgradi na Novom Beogradu tokom razbojništva pokušao da ubije ženu pred unukom, danas se na saslušanju u Višem javnom tužilaštvu branio ćutanjem.


- Moj klijent zbog psihičkog stanja usled teške zavisnosti od opijata nije bio u stanju da danas u VJT u Beogradu iznese odbranu - kratko je za Kurir potvrdila branilac po službenoj dužnosti Tihomira Krstića.

Podsetimo, napad na ženu u stambenoj zgradi snimile su sigurnosne kamere i na snimku se vidi kako Krstić pripušta ženu s detetom da prodje ispres njega, a onda je s ledja devet puta ubada nožem. VJT u Beogradu sumnjiči ga za pokušaj teškog ubistva tokom razbojništva, za šta je predložena kazna od 10 godina do doživotnog zatvora.

Tihomir Krstić Foto: Kurir, MUP Srbije

Tihomira Krstića, podsetimo, juče su u prostorijama beogradske policije prepoznali svedoci, koji su ga videli u blizini zgrade u kojoj se napad dogodio, saznaje Kurir.

Napadač.jpg
Foto: Kurir, Printscreen

Krstić je, podsetimo, uhapšen prekjuče u Rakovici po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu koje vodi istragu protiv njega zbog pokušaja teškog ubistva tokom razbojništva.

- Građani koji su ga videli posle napada, prepoznali su ga juče kao osobu koju su videli posle napada u blizini zgrade u Bloku 37 na Novom Beogradu, u kojoj je napao ženu dok je sa unukom ulazila u zgradu - potvrdio je izvor Kurira.

Ovde je izbodena i opljačkana žena Foto: Kurir


Kako je Kurir pisao, napad se dogodio u subotu oko 13 sati, dok se žena sa unukom vraćala iz obližnjeg parkića. Krstić je, kako se sumnja, nasumično odabrao žrtvu i krenuo za njom i detetom u ulaz zgrade. Dok se žena kretala uz stepenice, s leđa joj je zadao devet uboda nožem i ona je odmah prebačena u Urgentni centar, gde su joj lekari ukazali medicinsku pomoć.

Napad i lice monstruma, podsetimo, snimile su sigurnosne kamere postavljene u zgradi, i on je juče uhapšen.

Inače, Tihomir Krstić je od ranije poznat nadležnim organima, pošto je više puta osuđivan za razbojništva i krađe. Pre samo dva meseca, kako je Kurir pisao, poslednji put izašao je iz zatvora Zabela u Požarevcu u kom je odslužio kaznu od tri godine i osam meseci zatvora zbog razbojništva.

Kurir.rs

Ne propustiteHronika"PORED FIZIČKIH BOLOVA, DETETU JE ZADATA TRAUMA" Analiziran slučaj višestrukog povratnika Tihomira Krstića: U stanu živeo sa ženom i četvoro dece!
Tihomir.jpg
HronikaPOJAVILE SE NOVE ŽRTVE MONSTRUMA SA NOVOG BEOGRADA! Kurir otkriva šta je Tihomir Krstić sve radio posle izlaska iz zatvora: "On je manipulator i psihopata!"
Tihomir Krstić monstrum Novi Beograd izbodena žena
HronikaNAPADAČ S NOVOG BEOGRADA PRETIO DECI ZBOG 200 DINARA I TELEFONA! Čučnuo ispred njih i uradio NEŠTO JEZIVO, pa prozborio: "Izvadite iz džepova sve što imate"
Tihomir Krstić monstrum Novi Beograd izbodena žena
Hronika"SMIŠLJENO JE OVO URADIO" Komšije bake koja je izbodena pred unukom i dalje u šoku: Znao je da tu nešto ima, posmatrao ju je (FOTO/VIDEO)
Screenshot 2025-12-27 172146.png
HronikaDOSIJE TIHOMIRA KRSTIĆA: Osuđivan 7 puta, tri suda u Beogradu mu izrekla kazne od preko 20 godina zatvora i obavezne mere lečenja narkomana!
Tihomir.jpg
HronikaKURIR SAZNAJE: TIHOMIR KRSTIĆ PRIVEDEN NA PREPOZNAVANJE: Svedoci potvrdili da su ga videli u blizini mesta napada na ženu (67) na Novom Beogradu
Rakovica Tihomir Krstić Novi Beograd napad
Hronika(VIDEO) "SUPRUGA MI JE UVEK OVO GOVORILA!" Očevici krvavog napada na Novom Beogradu za Kurir: "Osvrtala se svaki put kada bi ušla u lift"
komšije.jpg
HronikaTIHOMIR PO IZLASKU IZ ZATVORA UPOZNAO ŽENU, USELIO SE U NJEN STAN I SVE JE SLAGAO! Kobnog dana rekao da se svađao sa šefom, pokušao da sakrije kakav je MONSTRUM
Rakovica Tihomir Krstić Novi Beograd napad
HronikaNEPOPRAVLJIV, ROBIJAO VIŠE PUTA Kurir saznaje: Ko je Tihomir Krstić, monstrum koji je izbo baku s unukom? Tek izašao iz Zabele, a njegove reči policiji lede krv
Tihomir Krstić hapšenje