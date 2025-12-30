Slušaj vest

U Višem javnom tužilaštvu u Beogradu saslušan je Tihomir K. (44) zbog postojanja osnova sumnje da je 27. decembra 2025. godine u hodniku jedne zgrade na Novom Beogradu pokušao da liši života oštećenu S.Ć. pri izvršenju krivičnog dela razbozništva.



Osumnjičeni se na saslušanju branio ćutanjem, odnosno iskoristio je svoje zakonsko pravo da ne iznosi odbranu.

- Nakon saslušanja tužilaštvo je predložilo sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu da Tihomiru K. odredi pritvor zbog opasnosti od bekstva, da ne bi ponovio krivično delo u kratkom vremenskom periodu, kao i jer je za krivično delo koje mu se stavlja na teret propisana kazna zatvora preko 10 godina, a način izvršenja ili težina posledice krivičnog dela su doveli do uznemirenja javnosti koje može ugroziti nesmetano i pravično vođenje krivičnog postupka - saopštilo je VJT.

Naredbom o sprovođenju istrage osumnjičenom se na teret stavlja krivično delo Teško ubistvo u pokušaju iz člana 114. stav 1 tačka 4.

Postoje osnovi sumnje da je Tihomir K. 27. decembra oko 13:10 časova u hodniku zgrade na Novom Beogradu, oštećenoj, koja je bila u društvu trogodišnjeg unučeta, prišao sa leđa na stepenicama koje vode od prizemlja ka spratu iznad i zadao joj više uboda nožem.

Foto: Kurir

Tom prilikom je upotrebom sile od nje oduzeo torbu u nameri da sebi pribavi protivpravnu imovinsku korist i to tako što je povukao navedenu torbu koja se nalazila na ramenu oštećene, nakon čega je ona pala niz stepenice.

S.Ć. je zadobila je teške telesne povrede u vidu četiri ubodne rane i više preloma, kao i lake telesne povrede.

Osumnjičeni se nakon toga udaljio sa lica mesta.

Foto: Kurir.rs

Krstić je, podsetimo, uhapšen prekjuče u Rakovici po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu.