Vlasnik stana u kojem je boravio napadač sa Novog Beograda,Tihomir Krstić (44), za ceo slučaj saznao je iz medija, gde je, kako saznaje Kurir, video i šokantne fotografije prostorija koje je iznajmljivao ženi sa kojom je osumnjičeni živeo.

Horor prizor

Prema rečima izvora bliskog slučaju, vlasnik je ostao potpuno zatečen kada je shvatio da je stan koji je uredno izdao dospeo u centar jezive priče.

- Čovek je u potpunom šoku. Juče je odmah došao u stan čim je u medijima video o čemu se radi i kada je prepoznao prostorije. Nije mogao da veruje u kakvom je stanju zatekao nekretninu - kaže izvor Kurira i dodaje:

- Svuda su pobacane stvari po stanu, piksla na krevetu, stan nije bio u takvom stanju kada je izdat. Krš i lom.

Stan se inače nalazi u Rakovici, a kako se može videti na fotografijama, u izuzetno lošem i nehigijenskom je stanju, prljav, zapušten, što je dodatno uznemirilo vlasnika.

Žena koja je od njega iznajmljivala stan, a koja je bila u emotivnoj vezi sa Tihomirom Krstićem, sada strahuje da bi mogla da ostane bez krova nad glavom.

- Ona je van sebe. U strahu je da će biti izbačena na ulicu zbog svega što se dogodilo, iako tvrdi da nije znala ko je čovek sa kojim živi, kao i da je i ona žrtva u ovom slučaju - navodi sagovornik.

Izbo ženu, pa pokušao da sakrije istinu

Podsetimo, Tihomir Krstić se sumnjiči da je na Novom Beogradu nožem izbo ženu, nakon čega je pokušao da prikrije istinu lažima i obmanama. Kako je Kurir ranije pisao, osumnjičeni je po izlasku iz zatvora obmanjivao okolinu, pozajmljivao novac od više osoba, lagao o svojoj prošlosti i porodici, a uoči napada ponašao se krajnje nepredvidivo.

Nakon zločina, vratio se u stan u Rakovici, gde je tadašnjoj partnerki rekao da mu oprosti jer je "učinio nešto loše", tvrdeći da je pretukao šefa, što se ispostavilo kao laž. Prava istina isplivala je tek kada se u javnosti pojavio uznemirujući snimak izbodene žene.

Istraga protiv osumnjičenog je u toku, a policija proverava sve okolnosti.

Zaćutao pred tužilaštvom

On je danas i saslušan pred Višim javnim tužilaštvom u Beogradu gde je iskoristio je svoje zakonsko pravo da ne iznosi odbranu.