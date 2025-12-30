Slušaj vest

Kruševljanin Aleksandar V. (36) ubio je svoje roditelje sa više od 100 uboda nožem, što pokazuje da je zločin počinio u velikom besu. Nakon što ih je izmasakrirao pokušao je da i sebi presudi nožem ali samoubilačku nameru na taj način ipak nije uspeo da realizuje, pa je skočio sa sedmog sprata zgrade u kojoj je porodica živela.

Stravičan zločin dogodio se 27. novembra u kruševačkom naselju Pejton kada je Aleksandar iz razloga koje je odneo u grob, svirepo napao roditelje nožem. Negovo telo pronađeno je ispred zgrade pa je policija odmah otišla u stan u kojem je živeo i zatekla iskasapljena tela njegovih roditela. Mada se nikada neće saznati zašto je ovaj mladić za koga svi imaju samo reči hvale, odlučio da se na tragičan način obračuna sa svojim roditeljima, način izvršenja dela pokazuje da je bio veoma ljut.

- Obdukcija je pokazala da je on i oca i majku mahnito ubadao čak i kada su oboje bili mrtvi. Na njihovim telima pronađeno je ukupno više od stotinu uboda što ukazuje da je bio veoma besan te da nije mogao da se obuzda čak ni kada su preminuli - navode sagovornici upoznati sa ovim slučajem.

Aleksandrove povrede pokazale su da je on pokušao da se ubije na isti način na koji je usmrtio roditelje.

- I na njegovom telu pronađeni su brojni ubodi nožem od kojih su neki predstavljali teške telesne povrede. Ipak, on očigldno nije imao snage da na ovaj način dovrši samoubistvo pa je skočio sa zgrade - objašnjavaju izvori iz istrage.

Prve slike sa mesta krvoprolića u Kruševcu

Najnovija saznanja o ovom slučaju potvrdile su sumnje njihovih komšija da je između dvostrukog ubistva i samoubistva prošlo nekoliko sati. Prema njihovim rečima, posumnjali su da nešto nije u redu jer su primetili da Aleksandrov otac nije u rano jutro otišao u grad što mu je bio decenijski običaj.

- On je godinama u penziji ali je imao taj ritual da svakoga jutra ide na pijacu. U sedam sati bi po njega dolazio taksi, bio bi u gradu otprilike do 10 a onda bismo ga videli kako ulazi u zgradu. Držao se tog običaja i satnice godinama pa nam je bilo čudno kada ga nismo videli. Baš sam razmišljao što ga nema, pomislio sam da je možda bolestan. Sad mi je jasno da je najverovatnije tada već bio mrtav - navode Kruševljanin koji živi u zgradi gde se dogodila tragedija.

Oko devet sati stanari su čuli jak i tup udarac ispred zgrade a Aleksandrovo telo prvi je video policijski službenik koji dežura u ovom naselju, s obzirom na to da na ovoj adresi živi kruševački tužilac. Kako navode svedoci, policajac je odmah alarmirao kolege pa je nekoliko patrola odmah stiglo na mesto tragedije.

Aleksandar V.

- Aleksandar je udario tolikom silinom u zemlju da mu se lice bukvalno zabilo u vlažno tlo. Prepoznali smo ga po odeći jer niko nije smeo da ga dira dok policija ne završi svoj deo posla. Jasno nam je bilo da je stradao na licu mesta, videli smo policajca kako nakon uviđaja čisti taj deo dvorišta kako se ljudi ne bi uznemiravali. Moglo je to još lošije da se završi, ispred zgrade stalno ima mnogo dece, ne smem ni da pomislim šta bi se desilo da se u tom trenutku neko od njih tu našlo i da je Aleksandar tada skočio - pričaju svedoci.

Komšije stradalih ljudi vidno su uznemirenes ozbirom na to da je ova porodica uživala veliko poštovanje pa niko nije očekivao da će doživeti tako brutalan kraj.

- Oni su bili izuzetno ugledna porodica, otac je bio direktor Higijenskog zavoda a i majka je radila u toj ustanovi. Aleksandra znam od malih nogu, odrastao nam je pred očima. Uvek je bio fin, lepo obučen, ljubazan, svakome se javljao, uvek bi nam otvarao vrata ulaza zgrade. Završio je fakultet, radio, sve je delovalo lepo. Svi smo imali utisak da se lepo slaže sa roditeljima, posebno sa majkom. Ona je bila predivna žena, baš majka u svakom smislu, veoma požrtvovana u odnosu prema deci. Aleksandar je živeo sa njima a imaju još jednog sina koji je u inostranstvu. Mogu da kažem da su bili vitalni ljudi, nisu bolovali pa da su Aleksandru bili na teret. Poslednji put kada sam se videla sa njegovom majkom pričala sam joj da smo renovirali kuhinju a ona je kazala da i oni planiraju da to urade, ništa nije slutilo na neko zlo - navodi ova žena.

Dragan V.

Kaže da su je o tragediji obavestile komšije sa sedmog sprata te da je isprva pomislila da je nastradao Aleksandrov otac.

- Svi smo pomislili da je otac skočio, nismo mogli da poverujemo da je to učinio Aleksandar a tek da je ubio roditelje, pa to je bilo neverovatno. Strašno je to, evo još nisam izašla iz zgrade, nisam u stanju da prođem kraj tog mesta gde je ležalo njegovo telo, ne mogu da se još suočim sa takvom istinom - zaključuje ova Kruševljanka.

Bez prijava za nasilje u porodici

Kako se saznaje, policiji nikada nije prijavljivano nasilje u ovoj porodici što potvrđuje navode komšija da su živeli skladno. Iz tog razloga pretpostavlja se da je Aleksandar zločin počinio u afektu, pod uticajem trenutnog raspoloženja.

- Sve ukazuje da ubistvo nije planirano već da je na roditelje nasrnuo nožem verovatno nečim iznerviran. Šta je bio motiv ove porodične tragedije verovatno se nikada neže saznati - navode izvori.

Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Kruševcu izuzeti su svi tragovi sa lica mesta uključujući i nož kojim je Aleksandar presudio roditeljima a tela žrtava tragedije poslata su na obdukciju.