Humanost i toplina ne poznaju uniforme ni granice

Pripadnici Specijalne antiterorističke jedinice danas su, koristeći alpinističke tehnike, tradicionalno sišli sa krova Instituta za zdravstvenu zaštitu majke i deteta - ali ne u opremi za najteže zadatke.

Ovog puta, nosili su crvene kostime, bele brade i velike osmehe. Kroz prozore bolničkih soba ušli su pravo u sobe dece koja praznike provode daleko od svojih domova, donoseći im čaroliju, smeh i osećaj da nisu sami.

Više od 200 novogodišnjih paketića podeljeno je mališanima na lečenju. Ipak, pokloni su bili samo deo iznenađenja. Pripadnici SAJ-a, uz pomoć animatora, potrudili su se da bolničke sobe makar na trenutak postanu mesta igre, radosti i bezbrižnosti. Deca su ih dočekivala širom otvorenih očiju, a osmesi su govorili više od bilo koje reči.

Uz podršku direktora Instituta, prof. dr Vladislava Vukomanovića, i predanog medicinskog osoblja, ova lepa akcija još jednom je pokazala da humanost i toplina ne poznaju uniforme ni granice. U razgovoru sa mališanima, pripadnici SAJ-a poželeli su im ono najvažnije - dobro zdravlje, brz oporavak i što skoriji povratak kući.