Slušaj vest

Pripadnici Specijalne antiterorističke jedinice danas su, koristeći alpinističke tehnike, tradicionalno sišli sa krova Instituta za zdravstvenu zaštitu majke i deteta - ali ne u opremi za najteže zadatke.

Ovog puta, nosili su crvene kostime, bele brade i velike osmehe. Kroz prozore bolničkih soba ušli su pravo u sobe dece koja praznike provode daleko od svojih domova, donoseći im čaroliju, smeh i osećaj da nisu sami.

Više od 200 novogodišnjih paketića podeljeno je mališanima na lečenju. Ipak, pokloni su bili samo deo iznenađenja. Pripadnici SAJ-a, uz pomoć animatora, potrudili su se da bolničke sobe makar na trenutak postanu mesta igre, radosti i bezbrižnosti. Deca su ih dočekivala širom otvorenih očiju, a osmesi su govorili više od bilo koje reči.

Uz podršku direktora Instituta, prof. dr Vladislava Vukomanovića, i predanog medicinskog osoblja, ova lepa akcija još jednom je pokazala da humanost i toplina ne poznaju uniforme ni granice. U razgovoru sa mališanima, pripadnici SAJ-a poželeli su im ono najvažnije - dobro zdravlje, brz oporavak i što skoriji povratak kući.

U bolničkim hodnicima danas se nisu čuli samo zvuci medicinskih aparata, već i dečji smeh. A upravo taj smeh bio je najlepši dokaz da su heroji, čak i kada nose kostime Deda Mraza, tamo gde su najpotrebniji.

Ne propustiteHronikaPRIPADNIK SAJA OSVOJIO ZLATO NA SVETSKOM PRVENSTVU U ČEŠKOJ: Major Ljubiša Momčilović bio prvi među 1.062 takmičara iz celog sveta! (foto)
SAJ.jpg
Hronika(FOTO) PRONAĐEN ARSENAL ORUŽJA, MORAO I SAJ DA REAGUJE! Intervencija u Požarevcu zbog naoružanog muškarca: Podneta i krivična prijava zbog nasilja u porodici
17428459691684158180cacak-saobraćajna-policija-fotorina.jpg
HronikaLIKVIDIRANI UBICA IZ JAGODINE BIĆE SAHRANJEN U PETAK: Isplivali novi detalji zločina! Rekao je da će se vratiti...
Untitled-1-Recovered-Recovered-Recovered.jpg
Politika"SVRATIO KOD JEDNE MEŠTANKE, POPIO DVE RAKIJE I OTIŠAO" Dačić o detaljima kretanja opasnog begunca Balijagića koji je sreo i lovce pa im ovo rekao
sequence-01.02-23-12-08.still008.jpg