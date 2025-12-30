Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Sremskoj Mitrovici otkrili su u kontroli saobraćaja četrnaest vozača koji su učinili teže saobraćajne prekršaje.

Na području Stare Pazove, patrola je otkrila četrdesetdevetogodišnjaka koji je vozio „reno“ sa 2,66 promila alkohola u organizmu i četrdesettrogodišnjaka sa 1,44 promila alkohola koji je vozio „porše“ brzinom 166 kilometara na čas van naselja gde je dozvoljeno 80, a u naselju 133 kilometara na čas gde je dozvoljeno 50 kilometara na čas.

Kod Rume je zatečen pedesetsedmogodišnji vozač „renoa“ sa 2,15 promila alkohola, a u Sremskoj Mitrovici tridesetsedmogodišnji biciklista sa 2,07 promila alkohola.

Policija u Pećincima je oko ponoći otkrila devetnaestogodišnjaka koji je upravljao „golfom“ pod uticajem kokaina i amfetamina i sa probnom vozačkom dozvolom u vreme kada je to ovim vozačima zakonom zabranjeno, a u Staroj Pazovi dvadesetosmogodišnjeg vozača „pasata“ pozitivnog na kokain i kanabis i dvadesetogodišnjaka koji je vozio „ford“ pod dejstvom kanabisa.

U Sremskoj Mitrovici su zatečeni dvadesetosmogodišnji vozač „audija“ i tridesetdevetogodišnji vozač kombija, u Inđiji dvadesetpetogodišnjak koji je upravljao „fijatom“, a kod Stare Pazove dvadesetogodišnji vozač „forda“, svi bez izdate vozačke dozvole ni za jednu kategoriju motornih vozila.

Nakon isključenja iz saobraćaja, ovim vozačima je određeno zadržavanje i protiv njih su podnete odgovarajuće prekršajne prijave.

Presretač je na području Rume otkrio pedesetjednogodišnjaka koji je vozio „bmv“ brzinom od 230 kilometara na čas, gde je dozvoljeno 130 kilometara na čas. Prekršajni sudija ga je kaznio novčanom kaznom od 120.000 dinara i zaštitnom merom zabrane upravljanja motornim vozilom „B“ kategorije devet meseci. Takođe kod Rume je otkriven četrdesetdevetogodišnjak koji je upravljao „poršeom“ brzinom od 166 kilometara na čas, gde je dozvoljena brzina 80 kilometara na čas. On je kažnjen novčanom kaznom od 100.000 dinara i zabranom upravljanja motornim vozilom „B“ kategorije osam meseci.

Saobraćajna policija u Pećincima je oduzela vozilo dvadesetčetvorogodišnjem vozaču „pežoa“ nakon tri pravosnažne presude zbog težih saobraćajnih prekršaja. On je zatečen bez vozačke dozvole koja mu je prethodno oduzeta zbog kaznenih poena i za vreme trajanja zaštitne mere zabrane upravljanja vozilom.