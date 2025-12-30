Slušaj vest

Prošlo je tačno četiri godine od kada se dogodila jedna od najtežih porodičnih tragedija u Srbiji, koja je potresla ne samo Sombor već i celu zemlju, kada su u porodičnoj kući u ovom gradu 29. decembra 2021. godine život izgubile Mira Goranović (55) i njene dve ćerke, Anastazija (19) i Anabela (15).

Za zločin je odgovoran suprug i otac, Zdravko Goranović (59), koji je nakon toga izvršio samoubistvo.

- Zdravko je zaklao suprugu Miru i ćerke Anastaziju i Anabelu u porodičnoj kući u Somboru pa zatim podmetnuo požar i obesio se u potkrovlju. Prilikom eksplozije plinske boce kuća se začas pretvorila u buktinju.

Jedini preživeli član porodice bio je sin Marko, koji se u trenutku događaja nije nalazio u kući, ali je on bio taj koji je zatekao spaljena tela.

Anastazija i Anabela Foto: Printscreen Društvene Mreže

Dugogodišnje nasilje i propusti sistema

Prema ranijim sudskim i policijskim podacima, Zdravko Goranović je godinama bio prijavljivan zbog porodičnog nasilja. Nekoliko meseci pre tragedije bio je u pritvoru, a potom pušten da se brani sa slobode do pravosnažnosti presude, uz mere zabrane prilaska porodici. Stručne procene u tom trenutku ukazivale su da ne predstavlja neposrednu opasnost.

- Osuđen je na ukupno 39 meseci robije, ali je sud do pravosnažnosti presude pustio nasilnika na slobodu, ceneći procenu psihologa da nije opasan po okolinu i da je dovoljno da mu se izrekne zabrana prilaska supruzi i deci - podseća izvor.

Tragedija se dogodila svega nekoliko dana nakon njegovog izlaska iz pritvora, što je kasnije pokrenulo burne reakcije javnosti, ali i ozbiljna pitanja o efikasnosti procene rizika i zaštite žrtava porodičnog nasilja.

"Znakovi su postojali"

Komšije porodice Goranović tada su svedočile da su bile upoznate sa dugotrajnim problemima u porodici. Kako su navodili, Mira i deca živeli su povučeno, a nasilno ponašanje Zdravka Goranovića bilo je poznato u komšiluku.

- Ne čudi me što je napravio ovo zlo. Godinama je maltretirao ukućane. Ako je hteo da se ubije, zašto samo sebi nije presudio. Kako je mogao da pobije ženu i decu, zlotvor! On je davno radio kao policajac, jedan kraći period. Pričao je da je sam dao otkaz, ali me ne bi čudilo da je lagao i da su ga otpustili. Posle je radio kao majstor za TV. Zbog njega smo zazirali i od Mire i dece, iako su oni bili divni, jer bi im ludak napravio problem kad god bi neko popričao sa njima. Kad je uhapšen, Mira je procvetala - rekla je tada jedna od komšinica.

Prema njenim rečima, Goranović je odmah po izlasku iz zatvora došao kući, ali tada nije pravio probleme i najverovatnije je samo na kratko svratio da uzme neke svoje stvari:

- Zaista ne znam šta se u međuvremenu tačno dogodilo između njega i Mire, pa je Zdravko opet banuo u kuću i napravio masakr. Kada smo čuli da su vatrogasci najpre pronašli tri tela, sve smo se nadali da je barem najmlađa Anabela preživela pokolj, ali kasnije su našli i njeno telo. Ogromna tuga i tragedija!