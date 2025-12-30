Slušaj vest

Prošlo je tačno četiri godine od kada se dogodila jedna od najtežih porodičnih tragedija u Srbiji, koja je potresla ne samo Sombor već i celu zemlju, kada su u porodičnoj kući u ovom gradu 29. decembra 2021. godine život izgubile Mira Goranović (55) i njene dve ćerke, Anastazija (19) i Anabela (15).

Za zločin je odgovoran suprug i otac, Zdravko Goranović (59), koji je nakon toga izvršio samoubistvo.

- Zdravko je zaklao suprugu Miru i ćerke Anastaziju i Anabelu u porodičnoj kući u Somboru pa zatim podmetnuo požar i obesio se u potkrovlju. Prilikom eksplozije plinske boce kuća se začas pretvorila u buktinju.

Jedini preživeli član porodice bio je sin Marko, koji se u trenutku događaja nije nalazio u kući, ali je on bio taj koji je zatekao spaljena tela.

imgd1cd0f318d35e6c3a7248b747d838b1av.jpg
Anastazija i Anabela Foto: Printscreen Društvene Mreže

Dugogodišnje nasilje i propusti sistema

Prema ranijim sudskim i policijskim podacima, Zdravko Goranović je godinama bio prijavljivan zbog porodičnog nasilja. Nekoliko meseci pre tragedije bio je u pritvoru, a potom pušten da se brani sa slobode do pravosnažnosti presude, uz mere zabrane prilaska porodici. Stručne procene u tom trenutku ukazivale su da ne predstavlja neposrednu opasnost.

Osuđen je na ukupno 39 meseci robije, ali je sud do pravosnažnosti presude pustio nasilnika na slobodu, ceneći procenu psihologa da nije opasan po okolinu i da je dovoljno da mu se izrekne zabrana prilaska supruzi i deci - podseća izvor.

Tragedija se dogodila svega nekoliko dana nakon njegovog izlaska iz pritvora, što je kasnije pokrenulo burne reakcije javnosti, ali i ozbiljna pitanja o efikasnosti procene rizika i zaštite žrtava porodičnog nasilja.

ZDRAVKO ZAKLAO ŽENU, UBIO ĆERKE I ZAPALIO KUĆU U KOJOJ SU BILA NJIHOVA TELA: Nezapamćena porodična tragedija u Somboru ledi krv! Foto: Zorana Jevtić

"Znakovi su postojali"

Komšije porodice Goranović tada su svedočile da su bile upoznate sa dugotrajnim problemima u porodici. Kako su navodili, Mira i deca živeli su povučeno, a nasilno ponašanje Zdravka Goranovića bilo je poznato u komšiluku.

Ne čudi me što je napravio ovo zlo. Godinama je maltretirao ukućane. Ako je hteo da se ubije, zašto samo sebi nije presudio. Kako je mogao da pobije ženu i decu, zlotvor! On je davno radio kao policajac, jedan kraći period. Pričao je da je sam dao otkaz, ali me ne bi čudilo da je lagao i da su ga otpustili. Posle je radio kao majstor za TV. Zbog njega smo zazirali i od Mire i dece, iako su oni bili divni, jer bi im ludak napravio problem kad god bi neko popričao sa njima. Kad je uhapšen, Mira je procvetala - rekla je tada jedna od komšinica.

Prema njenim rečima, Goranović je odmah po izlasku iz zatvora došao kući, ali tada nije pravio probleme i najverovatnije je samo na kratko svratio da uzme neke svoje stvari:

- Zaista ne znam šta se u međuvremenu tačno dogodilo između njega i Mire, pa je Zdravko opet banuo u kuću i napravio masakr. Kada smo čuli da su vatrogasci najpre pronašli tri tela, sve smo se nadali da je barem najmlađa Anabela preživela pokolj, ali kasnije su našli i njeno telo. Ogromna tuga i tragedija!

I ranije pretnje institucijama

Podaci iz sudske arhive pokazuju da je Goranović i ranije dolazio u sukob sa zakonom. Pre više od decenije hapšen je zbog pretnji tužiocu, što dodatno ukazuje na obrazac nasilnog ponašanja koji je trajao godinama.

- Zdravko Goranović je hapšen i u oktobru 2010., nakon što je pretio zameniku osnovnog javnog tužioca u Somboru, koji ga je teretio za nelegalno oružje. Tada je u dvorište tužiočeve kuće ostavio kartonsku kutiju od obuće, sa kopijom bombe "kašikare" i pretećom porukom u kojoj je pisalo: "Optužio si nevinog čoveka. Imaš još vremena da ispravno postupiš. U protivnom, prvo materijalna šteta, a onda idemo dalje... Čuvaj prvo sina, pa ženu, a i sebe. Sledeći put u paketu može biti nešto eksplozivno. Razmisli ozbiljno o svemu" - podseća izvor.

Ne propustiteHronika"UŠAO U SOBU GDE JE MIRA BILA S ĆERKAMA I SVE 3 IH ZAKLAO" Porodična tragedija u Somboru ledi krv, meštani progovorili o monstrumu: Godinama je MALTRETIRAO DECU
sombor-2.jpg
HronikaZDRAVKO ZAKLAO ŽENU, UBIO ĆERKE I ZAPALIO KUĆU U KOJOJ SU BILA NJIHOVA TELA: Nezapamćena porodična tragedija u Somboru ledi krv!
sombor-2.jpg
HronikaTRAGEDIJA KAKVU SRBIJA NIJE UPAMTILA: Zdravko izbo ćerke i suprugu, zapalio ih, pa se OBESIO NA TAVANU
sombor-2.jpg
HronikaSAHRANJENE MAJKA I ĆERKE IZ SOMBORA: Rodbina monstruma primala saučešće!
6188.jpg