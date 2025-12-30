Slušaj vest

Posle trinaest dugih godina austrijski istražitelji uspeli su da identifikuju muškarca zaduženog za čak 180 provala širom Austrije i utvrde da je to bosanski državljanin kojih je krajem juna uhapšen dok je krao u Viner Nojdorfu!

Kako prenosi Kurier.at, Bosanac (50) osumnjičen je za čak 180 provala u periodu dužem od 13 godina!

Isti DNK na više mesta zločina

- Serija provala počela je još u martu 2012. godine. Inspektore je zbunjivalo što se tokom godina isti DNK trag pojavljivao na više mesta zločina i uvek ukazivao na istog , misterioznog , počinioca.  Uprkos tome što su postojala podudaranja, istražiteljima je bilo jako teško da dugo utvrde njegov identitet. Opsežnom istragom Državna kriminalistička policija uspela je da utvrdi o kome je reč - navodi Kurier.at

Muškarac je konačno dolijao u noći između 30. juna i 1. jula 2025. kada je muškarac uhapšen nakon provale u zgradu komšanije u okrugu Medling. Ispostavilo se da je reč o državljaninu Bosne i Hercegovine koji ima prebivalište u Beču. 

- Većina provala dogodila se u Donjoj Austriji gde je osumnjičeni povezan sa 146 zločina! U okrugu Medling ukrao je 83 puta, a u Bruk an der Lajtu i Tulinu po 23, u Badenu 16. Među mestima zločina našli su se i Beč, Burgenland, Gornja Austrija, Linc...

Kako je saopšteno, on je uglavnom krao po poslovnim zgradama i kancelarijama. 

Upao u 154 poslovne zgrade

- Veruje se da je upao u čak 154 poslovna objekta. Međutim, upadao je i u škole, klubove, vatrogasne stanice i druge javne objekte. Ukupna šteta procenjena je na 760,000 evra, a procenjeno je da je odneo predmete vredene 195,000 evra. 

Osumnjičeni je priveden u tužilaštvo gde je odlučio da se brani ćutanjem. Po nalogu javnog tužilaštva u Sankt Peltenu, prvobitno je odveden u zatvor u Sankt Peltenu, a potom prebačen u zatvor Beč-Jozefštat.

