Goran Lazor (46) koji je mučki ubijen prošlog četvrtka u Savinom selu kod Vrbasa, sahranjen je danas na mesnom groblju u ovom selu. 

Od nesrećnog Gorana, zbog čijeg ubistva su uhapšena tri mladića, oprostili su se najmiliji. 

- Porodica je dva dana primala saučešće, a verujte da je bilo mnogo ljudi koji su želeli da mu odaju poslednju počast. On je bio jedan od onih meštana koji su tihi i nenametljivi, a uvek tu. Kao dobar majstor našao se svakome, retki su oni koji ga nisu zvali da im popravi auto ili motor, zaista se u sve razumeo i bio spretan - kaže prijatelj žrtve. 

Kako je ranije ispričao, i osumnjičeni su kod Gorana često popravljali motor i kola, te je zato još nejasnije kako se svađa završila tako tragično. 

- Dobro su se znali. Navodno, nekoliko dana pre zločina oni su iz obesti maltretirali Goranovog sina. On je hteo da to rasprave i eto kako se sve završilo - tragično. Mnogo smo svi uznemireni zbog ovakvog razvoja situacije, naročito što se u blizini našeg sela posle samo tri dana dogodio još gori zločin. Kakvo li je to zlo ušlo u ljude da zbog gluposti ubijaju - zaključuje sagovornik. Kakav je status na Fejsbuku ostavio Goran tri dana pre zločina pročitajte ispod: 

Kako smo već pisali, Goran Lazor pronađen je kod fudbalskog terena sa jezivim povredama u lokvi krvi, a sumnja se da su mu mladići probušili arteriju te je jako brzo iskrvario nasmrt.

- Inspektori koji su došli na mesto zločina pretragom terena pronašli su nož kojim je ubistvo počinjeno. Navodno, jedan od mladića osumnjičenih za zločin uhapšen je u svojoj kući, a drugom su lisice na ruke stavljene u selu - rekao je ranije naš izvor i dodao da je dan kasnije uhapšen i maloletnik koji se dovodi u vezu sa zločinom.

Mladićima L.M. i L.N. , koji se sumnjiče da su u četvrtak uveče ubili Gorana Lazora (46) u Savinom selu kod Vrbasa, posle saslušanja pred Višim javnim tužilaštvom u Somboru određen je pritvor do 30 dana. 

