Državljanin Srbije (34) poginuo je 25. decembra na autoputu u Sloveniji, saopštila je Policijska uprava Novo Mesto.

Kako je navedeno, policajci su oko 15.30 časova na izlazu ka odmorištu u Drnovu zaustavili putničko vozilo marke „škoda oktavija“ sa registarskim oznakama Bosne i Hercegovine, a kojim je upravljao državljanin Srbije.

Nakon zaustavljanja, vozač je izašao iz automobila i pokušao da pobegne pešice.

Tokom bekstva, na autoputu ga je udarilo vozilo kojim je upravljala sedamdesetšestogodišnja žena. Prema navodima policije, ona se kretala u skladu sa saobraćajnim propisima. Vozač „škode“ zadobio je teške telesne povrede i preminuo je na licu mesta.

Naknadnom istragom utvrđeno je da se u vozilu nalazilo šest državljana Turske koji su ilegalno ušli na teritoriju Slovenije. 

Policija je saopštila da je istraga u toku i da se utvrđuju sve okolnosti koje su dovele do ove tragedije.

