Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, Policijske stanice Lazarevac, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu, uhapsili su V. R. (42) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga i I. S. (44) koji se tereti za krivično delo neovlašćeno držanje opojnih droga.

Foto: Mup

Policija je pretresom kuće osumnjičenog V. R. u okolini Lazarevca pronašla oko kilogram marihuane spakovane u više paketa, novac i digitalnu vagicu za precizno merenje.

Takođe, policija je kod I. S. pronašla dve kesice sa manjom količinom biljne materije nalik na marihuanu, koju je, kako se sumnja, kupio od V. R.

Foto: Mup