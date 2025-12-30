UHVAĆENI NA DELU! LISICE NA RUKE DVOJICI IZ OKOLINE LAZAREVCA! Policija zaplenila oko kilogram marihane i novac! (foto)
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, Policijske stanice Lazarevac, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu, uhapsili su V. R. (42) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga i I. S. (44) koji se tereti za krivično delo neovlašćeno držanje opojnih droga.
Policija je pretresom kuće osumnjičenog V. R. u okolini Lazarevca pronašla oko kilogram marihuane spakovane u više paketa, novac i digitalnu vagicu za precizno merenje.
Takođe, policija je kod I. S. pronašla dve kesice sa manjom količinom biljne materije nalik na marihuanu, koju je, kako se sumnja, kupio od V. R.
Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova i oni će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni nadležnom tužilaštvu.