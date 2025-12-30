Po nalogu osnovnog javnog tužioca u Novom Sadu protiv N. B. će biti podneta krivična prijava
DEDA (71) ŠETKAO PO FRUŠKOJ GORI SA LOVAČKOM PUŠKOM NA RAMENIMA! Evo za šta se sve sumnjiči, odmah podneta krivična prijava protiv njega!
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Sadu podneće krivičnu prijavu protiv N. B. (71) iz okoline ovog grada, zbog postojanja osnova sumnje da je učinio krivična dela nezakonit lov i nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.
Sumnja se da je on, na području Nacionalnog parka „Fruška gora“, neovlašćeno nosio lovačku pušku, sa četiri metka u okviru, koju je policija pronašla u njegovom automobilu.
Pretresom kuće osumnjičenog, policija je pronašla još tri lovačke puške, u legalnom posedu, kao i veću količinu municije, te su mu svi ovi predmeti privremeno oduzeti.
Po nalogu osnovnog javnog tužioca u Novom Sadu protiv N. B. će biti podneta krivična prijava u redovnom postupku.
