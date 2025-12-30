Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Sadu podneće krivičnu prijavu protiv N. B. (71) iz okoline ovog grada, zbog postojanja osnova sumnje da je učinio krivična dela nezakonit lov i nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.

Sumnja se da je on, na području Nacionalnog parka „Fruška gora“, neovlašćeno nosio lovačku pušku, sa četiri metka u okviru, koju je policija pronašla u njegovom automobilu.

Pretresom kuće osumnjičenog, policija je pronašla još tri lovačke puške, u legalnom posedu, kao i veću količinu municije, te su mu svi ovi predmeti privremeno oduzeti.

Po nalogu osnovnog javnog tužioca u Novom Sadu protiv N. B. će biti podneta krivična prijava u redovnom postupku.

