Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, Odeljenja za istraživanje eksplozija, požara i havarija Uprave kriminalističke policije, u saradnji sa Trećim osnovnim javnim tužilaštvom u Beogradu, uhapsili su N. B. (22), zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo "teška dela protiv opšte sigurnosti".

Sumnja se da je N. B., 21. decembra, nasilno ušao u jedan ugostiteljski objekat na Novom Beogradu, zapaljivom tečnošću polio unutrašnjost lokala i zapalio ga, izazvavši na taj način, materijalnu štetu većeg obima.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova, u kom roku će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.

Ministarstvo unutrašnjih poslova podseća da su pripadnici Policijske uprave za grad Beograd u proteklih mesec dana rasvetlili i uhapsili osumnjičene za još tri slučaja paljena ugostiteljskih objekata na Vračaru i Paliluli.

Ne propustiteHronikaTUGA! OTKRIVENO KAKO JE STRADAO MLADIĆ U PETROVCU NA MLAVI: Nije imao novac za ogrev, palio je sveće da se ugreje, izgleda da mu je to došlo glave (foto)
Slaven
HronikaTRAGEDIJA U SJENICI, MLADA DEVOJKA POGINULA U POŽARU: Vatra izbila u porodičnoj kući, majka bezuspešno pokušala da joj pomogne
whatsapp-image-20240817-at-8.21.32-pm-2.jpg
HronikaPREMINUO APATINAC TEŠKO POVREĐEN U POŽARU: Pokušao da se spase iskakanjem kroz prozor, ali nije uspeo - prijatelji i sugrađani opraštaju se na mrežama
02.jpg
HronikaDRAMATIČNE SCENE U KRAGUJEVCU, POŽAR ZAHVATIO KUĆU: Tragedija sprečena brzom reakcijom vatrogasaca (FOTO)
Kragujevac požar