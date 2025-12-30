Slušaj vest

M D. (43) iz Odžaka i Z. K. (28) iz okoline Sombora, koji se sumnjiče za ubistvo Aleksandra Stankovića (55) iz Odžaka, branili su se ćutanjem na saslušanju u Višem javnom tužilaštvu u Somboru.

- Osumnjičeni su iskoristili svoje zakonsko pravo da se na saslušanju brane ćutanjem. Tužilaštvo im je na teret stavilo krivično delo teško ubistvo i predložilo sudu da im odredi pritvor - potvrdio je za Kurir branilac jednog od uhapšenih, advokat Ivan Gvozdenac.

Ivan Gvozdenac Foto: Kurir Televizija

Podsetimo, M. D. i Z. K. sumnjiče se da su ubili muškaraca iz Odžaka, čije je telo pronađeno u blizini Vrbasa. Kako se navodi u saopštenju, policija je identifikovala i pronašla osumnjičene, kao i naki, sat i automobil žrtve.

Foto: Kurir

Prema nezvaničnim informacijama iz istrage, sumnja se da su M. D. i Z. K. pozvali pokojnog Aleksandra S. da ih uslužno, uz naknadu, preveze iz jednog u drugo mesto.

Foto: Kurir

- Kako se sumnja, čim su krenuli M. D., zvani Bokser, verbalno je napao Aleksandra da je "prevario njegovu sestru" i naredio mu da skrene kod jednog salaša. Prema dokazima s lica mesta, gumom iz automobila vezali su ga za stub, a ruke pertlama koje su skinuli s patika Aleksandra S. Brutalno su ga tukli, mučili i ostavili ga da se uguši, jer je bio svezan i oko vrata - kaže izvor Kurira iz istrage i dodaje da su istražitelji na mestu zločina zatekli jeziv prizor, kao i da je lice pokojnog od udaraca koje je zadobio bilo potpuno krvavo i neprepoznatljivo.

Aleksandar Stanković Foto: Privatna arhiva

Osumnjičeni su se, kako se sumnja, odmah odvezli žrtvinim automobilom, a dokazi na licu mesta ukazuju da je on u tom trenutku bio živ.

- Pronađeni su tragovi koji ukazuju da se žrtva grčevito borila za život - dodaje sagovornik iz istrage.