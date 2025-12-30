- Objavljivanjem tekstova bez postojanja pravnosnažne sudske odluke koja Uroša Nikolica oglašava krivim za krivična dela koja se spominju u tekstovima, i bez postojanja opštužnog akta koja mu ta dela stavlja na teret, ljubazno molimo da sačekate sa objavljivanjem sledećeg teksta do donošenja sudske odluke, kao i da objavite demanti da je Uroš Nikolić učestvovao u radnjama koje se navode u spornim tekstovima.