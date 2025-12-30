Slušaj vest

U Markovićima iznad Budve pronađeno je telo Sima Markovića (52), saznaje Kurir.

Sumnja se da je u pitanju ubistvo jer se njegovo ime i prezime dovodilo u vezu sa škaljarskim klanom zbog podržavanja Mila Božovića, nekada prvog čoveka opštine Budva, uhapšenog za šverc kokaina i zbog udruživanja sa kriminalnim grupama.

"Od jutros su ga članovi njegove porodice zvali na telefon, nije se javljao i zatim je usledio horor", kaže izvor blizak istrazi za Kurir i dodaje:

"Ubijen je kod gradskog groblja Markovići, a telo je pronađeno pored auta".

Izvor napominje i da je ubijeni navodno hapšen zbog plantaže marihuane, koju je kako se sumnja posedovao u selu Markovici.