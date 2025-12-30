Malom Mokrom Lugu danas je izbio požar u porodičnoj kući u Ulici Biljane Jovanović
Buktinja
POŽAR U MALOM MOKROM LUGU Gori kuća, potkrovlje PROGUTALA vatra: Sedam vatrogasnih vozila na terenu
Danas je došlo do požara u kući u Ulici Biljane Jovanović, u Malom Mokrom Lugu.
Na terenu su vatrogasne ekipe sa sedam vatrogasnih vozila, a prema prvim informacijama plamen je izuzetno jak.
Prema nezvaničnim informacijama, zapalio se dimnjak. Izgorelo je celo potkrovlje kuće.
Za sada nema potvrđenih informacija o povređenima, dok će nakon uviđaja biti poznato više detalja o uzroku.
Kurir.rs/Blic
