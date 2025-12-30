Slušaj vest

Danas je došlo do požara u kući u Ulici Biljane Jovanović, u Malom Mokrom Lugu. 

Na terenu su vatrogasne ekipe sa sedam vatrogasnih vozila, a prema prvim informacijama plamen je izuzetno jak.

Prema nezvaničnim informacijama, zapalio se dimnjak. Izgorelo je celo potkrovlje kuće.

Za sada nema potvrđenih informacija o povređenima, dok će nakon uviđaja biti poznato više detalja o uzroku. 

Kurir.rs/Blic

