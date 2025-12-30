Slušaj vest

U stanu u Mitrovačkoj ulici u Novom Pazaru pronađeno je telo muškarca, potvrđeno je iz izvora bliskih istrazi.

- Reč je o osobi inicijala E. D. (30), koja je do pre nekoliko dana izdržavala kaznu zatvora. Prema prvim informacijama sa terena, sumnja se da je smrt nastupila usled predoziranja nekom od opojnih droga - rečeno je za agenciju RINA.

Na lice mesta odmah su izašli pripadnici policije, koji su obavili uviđaj i započeli istragu radi utvrđivanja svih okolnosti ovog događaja. Telo preminulog muškarca prevezeno je na Odeljenje patologije, gde će biti izvršena obdukcija.

Zvanične informacije o tačnom uzroku smrti biće poznate nakon završetka obdukcionog postupka, dok policija nastavlja dalji rad na rasvetljavanju ovog slučaja.

