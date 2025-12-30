Slušaj vest

Teška tragedija jutros je potresla Prizren. U požaru koji je izbio u stambenoj kući u centru grada život je izgubilo dete staro oko godinu dana, dok su majka i troje dece spašeni i nalaze se van životne opasnosti.

Glavni tužilac Osnovnog tužilaštva u Prizrenu, Petrit Krieziu, izjavio je da su u trenutku izbijanja požara majka i četvero dece spavali u kući.

"Danas, 30. decembra, oko 10 sati ujutro, primili smo informaciju o požaru u kojem je gorela stambena kuća u centru grada, u blizini Kuće kulture. Nažalost, imamo jednu smrt. U kući su se nalazili majka i njeno četvero dece. Troje dece je spašeno, dok je jedno dete staro oko godinu dana preminulo“, izjavio je Krieziu.

Prema njegovim rečima, odmah po dojavi na teren su izašli policija, vatrogasci, istražitelji, stručnjaci za požare i dežurni tužilac. Požar je stavljen pod kontrolu, ali uviđaj još traje jer se prikupljaju materijalni dokazi koji bi mogli rasvetliti uzrok izbijanja vatre.

"Požar još nije u potpunosti ugašen kako bi se mogle izvršiti sve potrebne ekspertize. Dokazi se i dalje prikupljaju na licu mesta, a sve nadležne institucije rade na utvrđivanju tačnih okolnosti ovog tragičnog događaja", rekao je Krieziu.

On je naglasio da za sada nema indicija da je reč o namjerno izazvanom požaru, ali da je prerano iznositi konačne zaključke.

"Do ovog trenutka nemamo sumnju da je požar namerno izazvan. Mogu postojati različiti razlozi, ali istraga je u toku i tek nakon ekspertiza moći ćemo govoriti sa sigurnošću“, dodao je.

Glavni tužilac je potvrdio da su troje dece koja su spašena izvan životne opasnosti te je uputio izraze saučešća porodici stradalog deteta.