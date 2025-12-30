Slušaj vest

Telo Sima Markovića (52) pronađeno je danas u Markovićima, iznad Budve, saznaje Kurir!

Kako je Kurir pisao, sumnja se da je ubistvo, jer se njegovo ime i prezime dovodilo u vezu sa škaljarskim klanom, zbog podržavanja Mila Božovića, nekadašnjeg prvog čoveka opštine Budva — inače uhapšenog za šverc kokaina i udruživanje sa kriminalnim grupama. 

- Od jutros su ga članovi njegove porodice zvali na telefon, nije se javljao i zatim je usledio horor. Ubijen je kod gradskog groblja Markovići, a telo je pronađeno pored auta - kaže izvor Kurira blizak istrazi.

WhatsApp Image 2025-12-30 at 19.02.14.jpeg
Simo Marković Foto: Facebook

Pretio Zviceru

Kako nezvanično saznajemo od poznanika Sima Markovića, ubijeni muškarac je pre samo nekoliko meseci pretio vođi kavačkog klana. 

- Na svadbi je Marković uzeo mikrofon u ruke i kad smo očekivali da će zapevati, on je preko mikrofona zapretio Radoju Zviceru - navodi. 

Izvor napominje i da je ubijeni navodno hapšen zbog plantaže marihuane, koju je kako se sumnja posedovao u selu Markovići.

Inače, kako izvor napominje, Marković se bavio lovom i imao je manju uzgajivačnicu pasa.

Kurir.rs

