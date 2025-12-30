- Kako se sumnja, čim su krenuli M. D., zvani Bokser, verbalno je napao Aleksandra da je "prevario njegovu sestru" i naredio mu da skrene kod jednog salaša. Prema dokazima s lica mesta, gumom iz automobila vezali su ga za stub, a ruke pertlama koje su skinuli s patika Aleksandra S. Brutalno su ga tukli, mučili i ostavili ga da se uguši, jer je bio svezan i oko vrata - kaže izvor Kurira iz istrage i dodaje da su istražitelji na mestu zločina zatekli jeziv prizor, kao i da je lice pokojnog od udaraca koje je zadobio bilo potpuno krvavo i neprepoznatljivo.