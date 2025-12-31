Slušaj vest

Zbog njegove smrti su uhapšena dvojica muškaraca, a prvi rezultati obdukcije pokazali su da Aleksandar nije preminuo od posledica prebijanja i povreda dobijenih tokom fizičkog maltretiranja!

- Nakon detaljne analize utvrđeno je da na glavi pokojnika, gde imao najviše udaraca, ne postoje prelomi niti teže oblici povreda koje bi mogle, u normalnim okolnostima, da izazovu smrt. Utvrđeno je da je pokojnik minimum čitavu noć proveo vezan za rampu na putu koji vodi ka salašu te da je preminuo usled smrzavanja - kaže izvor.

Telo pronašao vlasnik salaša

Podsetimo, telo Aleksandra S. (55) pronađeno je juče na nekategorizovanom putu u okolini Vrbasa vezano za rampu u blizini jednog salaša.

Aleksandovo telo je pronašao vlasnik salaša.

Zbog sumnje da su počinili ubistvo, policija je uhapsila M.D. (43) iz Odžaka i Z.K. (28) iz okoline Sombora. Sumnja se da su oni usmrtili Aleksandra S. i da su ukrali od njega nakit, sat i automobil.

Oni su juče saslušani pred tužiocem Višeg javnog tužilaštva u Somboru. Osumnjičeni za teško ubistvo su se branili ćutanjem.

Više javno tužilaštvo u Somboru zatražilo je pritvor do 30 dana za Z.K. (28) iz okoline Odžaka i M.D. (43) iz okoline Sombora zbog sumnje da su počinili krivično delo teško ubistvo pri razbojništvu.

MUČILI I UBILI ALEKSANDRA (55) ZBOG NAKITA, SATA I AUTOMOBILA! Otkriveni najnoviji detalji zverskog ubistva kod Vrbasa, dvojica uhapšena!

- Osumnjičeni su ga vezali pertlama, selotejp trakama i kanapom za rampu. Sumnja se da je upravo nekategorizovan put koji se nalazi među njivama osumnjičenima bio zgodan za skrivanje zločina - kaže izvor.

Oglasio se MUP

Povodom zločina u okolini Vrbasa, oglasilo se Ministarstvo unutrašnjih poslova.

Kako je saopšteno, osumnjičenima M.D.(43) iz Odžaka i Z.K. (28) iz okoline Sombora je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti sprovedeni u Više javno tužilaštvo u Somboru.