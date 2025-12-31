Hronika
DROGU KRIO U ŠUPLJINAMA KOMBIJA: Zaplenjeno više od 30 kilograma kokaina (FOTO)
Slušaj vest
Zajedničkim radom carinskih i policijskih službenika juče je sprečeno krijumčarenje 30.896 grama praškaste materije, za koju, na osnovu analiza sa lica mesta, postoji osnovana sumnja da se radi o kokainu.
Droga raspoređena u 28 paketa otkrivena je tokom detaljne kontrole u fabričkim šupljinama kombija.
Foto: Uprava Carine
Lice, otkriveni narkotik i vozilo predati su u dalju nadležnost policije i tužilaštva.
Reaguj
Komentariši