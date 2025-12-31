Slušaj vest

Zajedničkim radom carinskih i policijskih službenika juče je sprečeno krijumčarenje 30.896 grama praškaste materije, za koju, na osnovu analiza sa lica mesta, postoji osnovana sumnja da se radi o kokainu.

Droga raspoređena u 28 paketa otkrivena je tokom detaljne kontrole u fabričkim šupljinama kombija.

Kokain skriven u supljinama kombija 31 12 2025.jpg
Foto: Uprava Carine

Lice, otkriveni narkotik i vozilo predati su u dalju nadležnost policije i tužilaštva.

