Slušaj vest

Uhapsene su 3 osobe iz Prokuplja, Beograda i Niške Banje, dok je raspisana potraga za Eldinom H, državljaninom BiH i Bojanom Č, državljaninom Slovenije.

Tokom istrage je utvrdjeno da je Eldin H uz pomoć ostalih osumnjičenih, 26. decembra zadužio 39.000 boksova cigareta, koje trebalo da preveze iz fabrike Philip Morris u Nišu do krajnjeg kupca u Turskoj.

zaplena rezanI duvan
Foto: UKP

Prilikom transporta u ranim jutarnjim časovima, skrenuo je sa rute, cigarete su pretovarene u drugi kamion, nakon čega je on nastavio put, prazan kamion parkirao nedaleko od graničnog prelaza Gradina, a potom pobegao u BiH.

zaplena rezanI duvan
Foto: UKP

Nestanak cigareta je prijavljen policiji, usledio je intezivan operativan rad UKP i Sluzbe za suzbijanje kriminala, identifikovani su kamion u koji su pretovarene cigarete, automobil tzv čistač koji je osiguravao siguran transport do Beograda, kao i magacin u Krnjači, gde je roba uskladištena. Prilikom pretresa ustanovljeno je da od 39.000 ukradenih boksova nedostaje samo 15 boksova cigareta.

Osumnjiceni se terete za krivicno delo Pronevera u obavljanju privredne delatnosti i bice privedeni u VJT u Nisu.

Inace Eldin H je u BiH u proslosti vec hapsen zbog šverca cigareta i droge.

Ne propustiteHronikaDROGU KRIO U ŠUPLJINAMA KOMBIJA: Zaplenjeno više od 30 kilograma kokaina (FOTO)
zaplenjeni kokain.jpg
HronikaALEKSANDAR NIJE UMRO OD BATINA, CELU NOĆ SE SMRZAVAO VEZAN ZA STUB! Horor detalji ubistva u Vrbasu, evo šta je pokazala obdukcija (FOTO/VIDEO)
Aleksandar Stanković Vrbas
HronikaOVO JE ŠKALJARAC ČIJE TELO JE PRONAĐENO U BUDVI! Porodica ceo dan pokušavala da ga dobije na telefon, a onda je usledio HOROR! Nedavno PRETIO ZVICERU (FOTO)
Crnogorska poliija.jpg
HronikaOSUMNJIČENI ZA BRUTALNO UBISTVO U VRBASU OSTAJU IZA REŠETAKA: Sumnja se da su Aleksandra mučili do smrti - određen im pritvor do 30 dana
Aleksandar Stanković Vrbas