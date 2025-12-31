Slušaj vest

Uhapsene su 3 osobe iz Prokuplja, Beograda i Niške Banje, dok je raspisana potraga za Eldinom H, državljaninom BiH i Bojanom Č, državljaninom Slovenije.

Tokom istrage je utvrdjeno da je Eldin H uz pomoć ostalih osumnjičenih, 26. decembra zadužio 39.000 boksova cigareta, koje trebalo da preveze iz fabrike Philip Morris u Nišu do krajnjeg kupca u Turskoj.

Foto: UKP

Prilikom transporta u ranim jutarnjim časovima, skrenuo je sa rute, cigarete su pretovarene u drugi kamion, nakon čega je on nastavio put, prazan kamion parkirao nedaleko od graničnog prelaza Gradina, a potom pobegao u BiH.

Foto: UKP

Nestanak cigareta je prijavljen policiji, usledio je intezivan operativan rad UKP i Sluzbe za suzbijanje kriminala, identifikovani su kamion u koji su pretovarene cigarete, automobil tzv čistač koji je osiguravao siguran transport do Beograda, kao i magacin u Krnjači, gde je roba uskladištena. Prilikom pretresa ustanovljeno je da od 39.000 ukradenih boksova nedostaje samo 15 boksova cigareta.

Osumnjiceni se terete za krivicno delo Pronevera u obavljanju privredne delatnosti i bice privedeni u VJT u Nisu.