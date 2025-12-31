Slušaj vest

Pripadnici UKP, Službe za suzbijanje kriminala i Odeljenja sa suzbijanje krijumčarenja Uprave Carina zaplenili su 130 kilograma rezanog duvana bez odgovarajuće prateće dokumentacije.

Duvan se nalazio u automobilu sa jagodinskim registarskim oznakama, koji je na osnovu operativnih informacija zaustavljen na auto-putu Beograd-Niš na Begaljičkom brdu.

Daljim proverama utvrđeno je da su na automobil stavljene tablice sa drugog vozila, a priveden je 59-godišnji vozač.

Foto: Mup

Protiv njega je po nalogu Drugog OJT u Beogradu podneta krivična prijava za krivična dela Posebni slučajevi falsifikovanja isprave i Nedozvoljen promet akciznih proizvoda.