Slušaj vest

Pripadnici UKP, Službe za suzbijanje kriminala i Odeljenja sa suzbijanje krijumčarenja Uprave Carina zaplenili su 130 kilograma rezanog duvana bez odgovarajuće prateće dokumentacije.

Duvan se nalazio u automobilu sa jagodinskim registarskim oznakama, koji je na osnovu operativnih informacija zaustavljen na auto-putu Beograd-Niš na Begaljičkom brdu.

Daljim proverama utvrđeno je da su na automobil stavljene tablice sa drugog vozila, a priveden je 59-godišnji vozač.

WhatsApp Image 2025-12-31 at 9.19.01 AM (1).jpeg
Foto: Mup

Protiv njega je po nalogu Drugog OJT u Beogradu podneta krivična prijava za krivična dela Posebni slučajevi falsifikovanja isprave i Nedozvoljen promet akciznih proizvoda.

Sumnja se da je u ovom slučaju nedozvoljenim prometom duvana kao akciznim proizvodom oštećen budžet Srbije za oko 1.5 milion dinara.

Ne propustiteSrbijaZELENA PIJACA U KRAGUJEVCU: Zaplenjeni duvan i nova garderoba u nelegalnoj prodaji vredni 800.000 dinara
kragujevac-panorama-foto-aleksnadar-jovanovic.jpg
HronikaVELIKA AKCIJA KOMUNALNE INSPEKCIJE I KOMUNALNE MILICIJE U KRAGUJEVCU! Zaplene na više lokacija
IMG_20250331_100444.jpg
HronikaUHAPŠENA KRIMINALNA GRUPA IZ ŠAPCA! Oglasio i ministar Dačić, policija pretresla stan pa usledila OGROMNA ZAPLENA (FOTO)
duvan.jpg
HronikaPOLICIJA ZAUSTAVILA AUTOMOBIL U VRANJU, ZAVIRILI UNUTRA PA IMALI ŠTA DA VIDE: Pronađeno više od 130 kilograma duvana i 50 boksova cigareta
xxxx01-news1-dado-djilas.jpg