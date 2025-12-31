Slušaj vest

U akciji pripadnika Uprave kriminlističke policije policijeke uprave Prokuplje i Uprave carina zaplenjen je 31 kilogram kokaina na administrativnom prelazu Merdare.

Uhapšena su dva državljanina Albanije koji su prenosili kokain u kombiju.

zaplenjeni kokain.jpg
Foto: Uprava Carine

Droga je bila zapakovana u 28 paketa i sakrivena u šupljinama ispod tapacirunga.

Osumnjičenima koji imaju 23 i 25 godina je određeno zadržavanje do 48 časova zbog sumnje da su izvršili krivično delo nedozvoljena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

