UHAPŠENA DVA ALBANCA, ODREĐENO IM ZADRŽAVANJE: Novi detalji velike zaplene kokaina na Merdaru
U akciji pripadnika Uprave kriminlističke policije policijeke uprave Prokuplje i Uprave carina zaplenjen je 31 kilogram kokaina na administrativnom prelazu Merdare.
Uhapšena su dva državljanina Albanije koji su prenosili kokain u kombiju.
Foto: Uprava Carine
Droga je bila zapakovana u 28 paketa i sakrivena u šupljinama ispod tapacirunga.
Osumnjičenima koji imaju 23 i 25 godina je određeno zadržavanje do 48 časova zbog sumnje da su izvršili krivično delo nedozvoljena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.
