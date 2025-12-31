Slušaj vest

Prema nezvaničnim saznanjima, sinoć je u Beogradu došlo do rasprave u saobraćaju između dve grupe muškaraca. Svađa je trajala nekoliko minuta, a onda je sukob kulminirao u brutalnu tuču u kojoj su učestvovala četiri mladića.

Na video snimku koji kruži društvenim mrežama, vidi se da su se muškarci tukli ispred jedne kladionice u centru Beograda.

Dvojica mladića, pesničila su se i šutirala na sred ulice, a druga dvojica su se rvala između automobila. U jednom trenutku počeli su međusobno i da se hvataju za vrat. Jedan mladić završio je na zemlji.

Druga dvojica sukobljenih mladića svoj obračun završila su u kolima. Jedan je ubacio drugog na sedište i, kako tvrde očevici, udarao ga dok je ležao na sedištu. Sukobljenim muškarcima prišao je peti koji ih je razdvojio.

Prema nezvaničnim saznanjima učesnici ovog događaja nisu prijavili slučaj policiji.