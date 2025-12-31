Slušaj vest

Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici podiglo je optužnicu protiv J.J. i S.R. iz Pančeva, u Srbiji, zbog krivičnog dela kršenje porodičnih obaveza, jer je njihova dvogodišnja ćerka preminula usled pothranjenosti i bolesti u oktobru 2024. 

- Optužnicom se okrivljenima stavlja na teret da su 5. oktobra 2024. godine u Podgorici, kršenjem zakonom utvrđenih porodičnih obaveza, ostavili svoje maloletno dijete A. J. (rođenu 19. oktobra 2022. godine u Podgorici) u teškom zdravstvenom stanju, bez obezbeđivanja adekvatne medicinske pomoći, usljed čega je nastupila smrt deteta. Prema navodima optužnice, maloletna A.J. je tog dana, u stanju teškog stepena pothranjenosti i bolesti, ostavljena kod sestre okrivljenog, u njenoj porodičnoj kući gdje je i preminula u noći izmedu 5. i 6. oktobra 2024. godine, u ranim jutarnjim časovima - saopštio je Osnovno državno tužilaštvo.

