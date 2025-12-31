Slušaj vest

Marko Vasić (33) iz Petrovca na Mlavi tragično je stradao u nedelju tokom, kako Kurir saznaje, izvođenja građevinskih radova na jednoj porodičnoj kući u selu Kladurovo.

Nesreća se dogodila dok je Vasić, zajedno sa drugim radnicima, radio na ploči kuće, kada je iz još neutvrđenih razloga pao sa visine i zadobio teške povrede nakon što je grudima pao na skelu.

Iako je Hitna pomoć brzo stigla na lice mesta, nažalost, nisu mogli da mu pomognu, te su mogli samo da konstatuju smrt.

Marko Vasić Foto: Društvene Mreže

Marko Vasić bio je poznat u svom kraju kao vredan, pošten i radan mladić. Njegovi sugrađani i prijatelji ističu da je bio posvećen svom poslu i da je uvek bio spreman da pomogne drugima.

Porodica, prijatelji i svi meštani Petrovca na Mlavi i Kladurova su u velikom šoku nakon vesti da je Marko stradao, a svi ističu samo jedno, a to je da će ga pamtiti po njegovoj nesebičnoj želji da pomogne svima, veselom karakteru i vrednom radu.

- Marko je bio divan mladić, vredan i poslušan. Bio je moj mnogo dobar drug, borio se za parče hleba pošteno, neka ga anđeli čuvaju, a porodici iskreno saučešće - reči su Markovog prijatelja koji se ovom prilikom oprostio od njega.