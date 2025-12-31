MINISTAR DAČIĆ OTKRIO NOVE DETALJE O VELIKOJ ZAPLENI KOKAINA NA MERDARU! Pogledajte kako je izlegao pretres mercedesa albanskih tablica! (Video)
Potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da je zajedničkim radom pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova u Prokuplju i Uprave carina, na Zajedničkoj tački prelaska Merdare, zaplenjeno više od 30 kilograma materije za koju se sumnja da je kokain i da su uhapšena dvojica albanskih državljana zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.
- Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Prokuplju uhapsili su S. L. (23) i B. U. (25), državljane Albanije, zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga - piše u saopštenju.
Pogledajte gde su skrivali drogu:
Policija je sinoć zajedno sa Upravom carina, prilikom kontrole kombi vozila „mercedes“ albanskih registarskih oznaka, kojim je upravljao S. L., a u kojem se kao suvozač nalazio B. U., u šupljinama ispod tapacira pronašla 28 paketa sa 30 kilograma i 896 grama praškaste materije za koju se sumnja da je kokain.
S. L. i B. U. je određeno zadržavanje do 48 časova i oni će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni Višem javnom tužilaštvu u Prokuplju“, izjavio je ministar Dačić.