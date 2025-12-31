Slušaj vest

Prijatelj pokojnog Aleksandra je otkrio detalje o noći kada je njegov drug ubijen, ali i pojedinosti o osumnjičenima.

Ubistvo se dogodilo u subotu, a telo nesrećnog Aleksandra u nedelju rano popodne pronašao je vlasnik salaša nadomak Vrbasa kada je došao da obiđe objekat i odmah obavestio policiju.

- Osumnjičeni su ga vezali pertlama, selotejp trakama i kanapom za rampu. Sumnja se da je upravo nekategorizovan put koji se nalazi među njivama osumnjičenima bio zgodan za skrivanje zločina - kaže izvor upoznat sa istragom.

Aleksandar Stanković Foto: Privatna arhiva

Bio je miran i povučen

Prijatelj pokojnog Aleksandra priča da je on rođen u Beogradu, te da je dugo vremena proveo u inostranstvu taksirajući i da se vratio u Bački Gračac, a da se nedavno preselio u obližnje Odžake gde je radio "na crno" kao taksista.

- Svi su ga znali pod nadimkom "profesor doktor Salito". Nije imao porodicu i bio je miran i povučen čovek. Obično je vozio kao linijski taksi i prevozio po Odžacima i okolnim mestima stalne mušterije što su, kako sam kasnije čuo, bili i Z.K. i M.D. koji su ga prebili - priča on.

Lokacija nije nasumično izabrana?

Tvrdi da je odlazak u Vrbas bio verovatno paravan za zločin jer im je verovatno bila želja da odu što dalje od Odžaka gde ih svi poznaju.

- Pretpostavljam da su osumnjičeni planirali da ga opljačkaju što se i ispostavilo kao tačno zato što su mu uzeli nakit, sat i automobil. Verovatno im je taj salaš bio zgodno mesto da ga maltretiraju i otmu mu sve zato što je skriven i ne vidi se odmah sa glavnog puta koji od Vrbasa vodi ka auto-putu Subotica - Novi Sad - smatra izvor.

Branili se ćutanjem

Podsetimo, Više javno tužilaštvo u Somboru zatražilo je pritvor do 30 dana za Z.K. (28) iz okoline Odžaka i M.D. (43) iz okoline Sombora zbog sumnje da su počinili krivično delo teško ubistvo pri razbojništvu. U somborskom tužilaštvu rečeno je da su osumnjičeni iskoristili svoje pravo da se brane ćutanjem.

Ipak, kako dodaje Aleksandrov prijatelj, smatra da se čitav plan o pljački pokojnog Aleksandra oteo kontroli i da misli da osumnjičeni nisu imali nameru da ga ubiju.

- Z.K. i M.D. su poznati u Odžacima i okolini kao problematični. Z.K. ima više prekršajnih i krivičnih prijava a M.D. je u više navrata bio u zatvoru gde je proveo više godina za razna krivična dela. Bavili su se mutnim radnjama, a najviše su u poslednje vreme kako sam čuo trgovali automobilima, legalnim i ukradenim – priseća se on.

Prvi rezultati obdukcije pokazali su da Aleksandar nije preminuo od posledica prebijanja i povreda dobijenih tokom fizičkog maltretiranja!

- Nakon detaljne analize utvrđeno je da na glavi pokojnika, gde imao najviše udaraca, ne postoje prelomi niti teže oblici povreda koje bi mogle, u normalnim okolnostima, da izazovu smrt. Utvrđeno je da je pokojnik minimum čitavu noć proveo vezan za rampu na putu koji vodi ka salašu te da je preminuo usled smrzavanja - kaže izvor.

Podsetimo, telo Aleksandra S. (55) pronađeno je 28. decembra na nekategorizovanom putu u okolini Vrbasa vezano za rampu u blizini jednog salaša.